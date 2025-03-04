القوات البحرية تحبط محاولة لتهريب كميات من المخدرات عبر سواحل البحر الأحمر

القوات البحرية تحبط محاولة لتهريب كميات من المخدرات عبر سواحل البحر الأحمر

القوات البحرية تحبط محاولة لتهريب كميات من المخدرات عبر سواحل البحر الأحمر

نجحت القوات البحرية في التصدي لمحاولة تهريب كميات من المواد المخدرة بنطاق الأسطول الجنوبي، تنفيذا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بتكثيف أعمال تأمين وحماية حدود الدولة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، واستمرارا لجهود القوات البحرية في إحكام السيطرة الأمنية على السواحل البحرية المصرية.

وورد بلاغ لقاعدة البحر الأحمر البحرية بقيام عدد من المهربين بتنفيذ عملية تهريب للمواد المخدرة عن طريق البحر، وعلى الفور صدرت الأوامر من قيادة القوات البحرية بدفع وحدة بحرية من قاعدة البحر الأحمر، وأثناء عملية المطاردة تم تبادل إطلاق النار، وتمكنت الوحدة البحرية من السيطرة على المركب، وإلقاء القبض على المهربين، وضبط كميات كبيرة من مخدر الحشيش، والهيدرو، والذخائر مختلفة الأعيرة، وأُحيلت المضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

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