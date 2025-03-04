تردد قناة cn بالعربية على نايل سات.. المحتوى الكرتوني المفضل لطفلك

تعد قناة cn بالعربية من أبرز قنوات الأطفال التي تحرص على بث محتوى كرتوني شيق وجذاب للأطفال، إذ تعرض العديد من الأفلام الكرتونية ذات الرسوم المتحركة بألوان مبهجة تجذب الأطفال، فضلا عن عرضها العديد من البرامج التي تنمي قدراتهم الإبداعية وحسهم الإدراكي لمختلف الأمور من حولهم، ما يجعل الكثير من الآباء يهتمون بمعرفة تردد قناة cn بالعربية على القمرين نايل سات وعرب سات، حتى يتمكن أطفالهم من مشاهدة المحتوى الكرتوني المفضل لديهم.

تردد قناة cn بالعربية نايل سات

ويتمثل تردد قناة cn بالعربية على نايل سات في الآتي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12226.

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

الجودة: SD.

تردد قناة cn بالعربية على عرب سات

أما بالنسبة لتردد قناة cn بالعربية على القمر الصناعي عرب سات، فيتمثل في الآتي:

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11823.

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة:SD.

خطوات ضبط تردد قناة cn بالعربية

وتتمثل خطوات ضبط تردد قناة cn بالعربية في الآتي:

في البداية يقون الراغب في ضبط قناة cn بالعربيى على التلفزيون باستخدام ريموت الريسيفر، والضغط على زر menu الموجود به.

ثم بعدها يقوم بالضغط على أيقونة إضافة قناة، الموجودة من بين الخيارات الأخرى.

ثم بعدها يتم آدخال تردد القناة على القمر الصناعي المستخدم.

وبعدها يتم إدخال البيانات الأخرى مثل معدل الترميز والاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ.

وبعد الانتهاء من إدخال كافة بيانات التردد، يتم الضغط على بحث ليتم البحث عن القناة، وعند إيجادها يجب الضغط على حفظ، حتى يتم حفظها على التلفاز.

وبعد الانتهاء من تنزيلها، يمكن نقلها على الرقم الذي يرغب به النستخدم ليكون سهل الوصول إليها.