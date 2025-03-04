بسبب الإقبال الجماهيري.. مد احتفالات عيد الفطر في مسرح السامر بالعجوزة

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، مد برنامج احتفالات عيد الفطر المبارك بمسرح السامر بالعجوزة، ليوم آخر نظرا للإقبال الجماهيري الكبير، في إطار برامج وزارة الثقافة.

فلكلور بورسعيد وعروض الماريونت في احتفالات عيد الفطر

وأضاف بيان قصور الثقافة أن اليوم يشهد عددا من العروض تنفذ بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الجماهير للاستمتاع بالأجواء الاحتفالية.

ويبدأ برنامج الاحتفال في تمام التاسعة مساء مع عرض فني لفرقة بورسعيد للفنون الشعبية يتضمن فقرات استعراضية مستوحاة من الفلكلور البورسعيدي، تدريب وتصميم الفنان محمد صالح، بجانب فاصل غنائي لأشهر أغاني السمسمية.

كما يشمل البرنامج فقرة عرائس ماريونت تقدمها فرقة أجيال لفنون العرائس بقيادة الفنان عمرو حمزة، يعقبها سهرة طربية مع فرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد شوقي، تتغنى خلالها بباقة من الأغاني التراثية المبهجة.

حفلات عيد الفطر المبارك بالسامر تنفذ من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية ممثلة في الإدارة العامة للمهرجانات، والإدارة العامة للموسيقى، والإدارة العامة للفنون الشعبية.

العروض الفنية المخصصة للأطفال



أما العروض الفنية المخصصة للأطفال، فتنفذ من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، ممثلة في الإدارة العامة لثقافة الطفل.

تقدم الفعاليات بالمجان، وتأتي ضمن برنامج حافل أعدته الهيئة قصور الثقافة، احتفالا بعيد الفطر المبارك بالقاهرة والمحافظات، ويشمل عروض الموسيقى العربية والفنون الشعبية، والعروض المسرحية بمحافظات الفيوم والشرقية وكفر الشيخ، بالإضافة إلى الأنشطة المقدمة بالمشروع الثقافي بالمناطق الجديدة الآمنة، وثلاثة أفلام جديدة تعرض بعدد من قصور ومراكز الثقافة في 16 محافظة، بسعر موحد ومخفض 40 جنيها للتذكرة من خلال مشروع سينما الشعب.