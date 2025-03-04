طلب مناقشة بـ«الشيوخ» حول إجراءات السلامة المهنية في السيرك

أكدت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، أنها ستقدم بالتزامن مع انعقاد الجلسات البرلمانية الأسبوع المقبل طلب مناقشة حول الإجراءات التي ستتخذ من قبل الجهات المعنية بالدولة للرقابة على أعمال السيرك وقواعد السلامة المهنية المتبعة، في أثناء العروض التى تقدم للجمهور بمختلف المحافظات.

وأضافت: «تابعنا خلال إجازة عيد الفطر الواقعة المؤسفة التي شهدها السيرك بمدينة طنطا، وتعرض أحد العاملين بالسيرك لاعتداء من أحد النمور أثناء العرض ترتب عليه فقدان هذا الشاب لذراعه وسط فشل المدربة ومعاونيها من السيطرة على الأسود والنمور الموجودة داخل العرض».

وأشارت النائبة ريهام عفيفي إلي تكرار هذه الوقائع المؤسفة من حين لآخر، ما يترتب عليه ضرورة اتخاذ المحاذير والإجراءات الوقائية اللازمة خلال تقديم عروض الحيوانات المفترسة داخل السيرك، وتساءلت عن دور وزارة الثقافة في متابعة ومراجعة إجراءات السلامة المهنية للعاملين بالسيرك، وكذلك عدم وجود سيارة إسعاف ثابته خلال فترة العروض التى يقدمها السيرك، خاصة في أيام الإجازات والعطلات والأعياد.





وشددت على أهمية مراجعة مواد قانون تقنيين حيازة الحيوانات الخطرة، والذي أصدره البرلمان، لا سيما في ظل إصرار بعض المواطنين على انتهاك القانون وحيازة حيوانات خطرة داخل المنازل.