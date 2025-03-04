ظواهر فلكية تزين سماء شهر أبريل.. أبرزها مراحل اكتمال القمر

تتأهب السماء في شهر أبريل لتكون مسرحًا فلكيًا تتلاقى فيه الأجرام السماوية بلوحات بديعة، وسيشهد القمر مراحل متنوعة تبدأ من الهلال حتى البدر المكتمل، وتتزين السماء بزخات شهابية ساحرة، مقدمة فرصة ذهبية لعشاق الفلك لرصد جمال الفضاء وتأمل عظمته، سواء بالعين المجردة أو عبر عدسات التلسكوبات، فما هي أبرز هذه الأحداث الفلكية؟

البداية من يوم 5 أبريل، الذي يشهد ظهور القمر في التربيع الأول، إذ يضيء نصف قرص القمر الأيمن، ويظهر في منتصف السماء تقريبًا عند غروب الشمس، تبلغ نسبة إضاءته 50%،على أن يشير الجزء المضيء من القمر نحو الغرب، أي اتجاه الشمس حتى وإن كانت تحت الأفق، بحسب موقع astronomy، المتخصص في علوم الفلك.

يوم 13 أبريل يكتمل القمر، ويصل إلى ذروة إضاءته في منتصف الشهر العربي، إذ يكتمل قرصه ليصبح بدرًا كامل الاستدارة، وذلك يتزامن مع حالة التقابل بين القمر والشمس، إذ يشرق القمر عند غروب الشمس مباشرة ويظل ساطعًا في السماء طوال الليل حتى يغرب مع شروق شمس اليوم التالي، وتبلغ نسبة لمعانه 100%.

اكتمال البدر يوم 21 أبريل

14 أبريل القمر في الأوج، في هذا اليوم سيكون القمر في أبعد نقطة له في مداره حول الأرض، وهي المنطقة المعروفة بالأوج، وذلك بعدما تبلغ المسافة بين الأرض والقمر في هذه الحالة حوالي 406,000 كيلومتر.

بينما يشهد يوم 21 أبريل التربيع الثاني، وذلك بعد اكتمال البدر، إذ يبدأ القمر في التناقص ليصل إلى طور التربيع الثاني، ليشرق القمر بعد منتصف الليل، ويضيء نصف قرصه الأيسر بنسبة إضاءة تبلغ 50%.

وفي يوم 27 أبريل، القمر الجديد محاق ذو القعدة يختتم القمر دورته الشهرية بوصوله إلى مرحلة الاقتران مع الشمس، ما يعرف باسم القمر الجديد أو المحاق، وهو التوقيت الذي يشهد اقتراب القمر من الشمس في السماء، ويصعب رؤيته إطلاقًا بسبب وهج الشمس القوي.