«التعليم» تكشف مواصفات أسئلة امتحان الكيمياء للصف الثاني الثانوي
«التعليم» تكشف مواصفات أسئلة امتحان الكيمياء للصف الثاني الثانوي
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات أسئلة امتحان الكيمياء للصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الثاني 2025 للعام الدراسى 2025-2024، موضحا المستويات المعرفية للمحتوى، حيث يتضمن 40% أسئلة فهم و40% أسئلة تطبيق و20% للمستويات العليا.
مواصفات أسئلة امتحان الكيمياء للصف الثاني الثانوي
وجاءت مواصفات أسئلة امتحان الكيمياء للصف الثاني الثانوي كما يلي.
- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.
- تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.
- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة حيث لا تمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطالب.
- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.
- أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.
- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.
- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية «المرحلة – الصف – المادة – الزمن – الدرجة – الفصل الدراسي لغير الثانوية العامة – تاريخ الامتحان».
- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها، وحجم الخط، ونوع الخط، والمسافات بين السطور، والهوامش، والعناوين، وتعليمات الأسئلة، وجودة الطباعة، والخلو من الأخطاء اللغوية.
- لا تتضمن الورقة الامتحانية المعلومات والأنشطة الإثرائية وكل ما يندرج تحت عنوان مزيد من المعرفة.
- أنواع الأسئلة المتضمنة بالورقة الامتحانية، تكون متنوعة.
- زمن الإجابة للصف الثاني الثانوي ساعتين.
- ضرب الدرجة في المعامل 4/3 للحصول على درجة الاختبار 18 درجة.