«التعليم» تكشف مواصفات أسئلة امتحان الكيمياء للصف الثاني الثانوي

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات أسئلة امتحان الكيمياء للصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الثاني 2025 للعام الدراسى 2025-2024، موضحا المستويات المعرفية للمحتوى، حيث يتضمن 40% أسئلة فهم و40% أسئلة تطبيق و20% للمستويات العليا.

مواصفات أسئلة امتحان الكيمياء للصف الثاني الثانوي

وجاءت مواصفات أسئلة امتحان الكيمياء للصف الثاني الثانوي كما يلي.

- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

- تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة حيث لا تمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطالب.

- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية «المرحلة – الصف – المادة – الزمن – الدرجة – الفصل الدراسي لغير الثانوية العامة – تاريخ الامتحان».

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها، وحجم الخط، ونوع الخط، والمسافات بين السطور، والهوامش، والعناوين، وتعليمات الأسئلة، وجودة الطباعة، والخلو من الأخطاء اللغوية.

- لا تتضمن الورقة الامتحانية المعلومات والأنشطة الإثرائية وكل ما يندرج تحت عنوان مزيد من المعرفة.

- أنواع الأسئلة المتضمنة بالورقة الامتحانية، تكون متنوعة.

- زمن الإجابة للصف الثاني الثانوي ساعتين.

- ضرب الدرجة في المعامل 4/3 للحصول على درجة الاختبار 18 درجة.