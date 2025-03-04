ندوة في بيت السحيمي حول مسيرة المعمارييّن حمدي سطوحي ووائل المصري

ينظم مركز الابداع الفني ببيت السحيمي بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، ندوة معمارية وثقافية جديدة بعنوان «البدايات والمسيرة المهنية»، وذلك في السابعة مساء الإثنين الموافق 14 أبريل، ويحاضر فيها المعماري حمدي السطوحي، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والمعماري وائل المصري، رئيس جمعية المعماريين الأردنيين.

استعراض المحطات البارزة في المسيرة المهنية

تتناول الندوة المحطات البارزة في المسيرة المهنية لكلا المعماريان، بدءًا من مرحلة الدراسة، مرورًا بأبرز المشروعات التي قدماها، والجوائز التي حصلا عليها، وصولًا إلى التحديات التي واجهاها في مشوارهما المهني. كما تسلط الندوة الضوء على العلاقة بين العمارة والهوية الثقافية، ودور التصميم المعماري في التنمية الثقافية والحفاظ على التراث.

بصمة في المشهد المعماري العربي

والمعماري حمدي السطوحي، باعتباره رئيسًا لقطاع صندوق التنمية الثقافية، يجمع بين الخبرة العملية في التصميم المعماري والإدارة الثقافية، حيث نفذ العديد من المشروعات التي تهدف إلى دعم الفنون المعمارية والحفاظ على التراث المصري، أما وائل المصري، فقد ترك بصمة بارزة في المشهد المعماري العربي من خلال مشروعاته المتميزة التي حظيت بتقدير دولي، إلى جانب جهوده في دعم المعماريين الشباب من خلال جمعية المعماريين الأردنيين.