تعرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لانتقادات واسعة من خبراء الاقتصاد والسياسيين، بعدما أعلن، مساء الأربعاء، فرض ضريبة أساسية بنسبة 10% على الواردات من جميع الدول، مع زيادة معدلات التعريفات الجمركية على عشرات الدول التي لديها فوائض تجارية مع الولايات المتحدة، في خطوة تهدد بإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي وإشعال حروب تجارية أوسع.



وأقر ترامب، تطبيق رسوم جمركية متزايدة بشكل فردي على البلدان التي سجلت معها أكبر عجز تجاري، أما بالنسبة لجميع البلدان الأخرى، فسوف يظل السعر الأساسي كما هو.

تفاصيل قرارات ترامب





وأكد الرئيس الأمريكي، أن الإجراءات الجديدة ينبغي أن تنهي التجارة غير العادلة التي نهب فيها الأصدقاء والأعداء الاقتصاد الأمريكي لعقود من الزمن، واصفا الاتحاد الأوروبي بالتجار المُتشددون للغاية.



وتعليقا على تلك القرارات، أعلن البيت الأبيض أن هذه الإجراءات ستظل سارية المفعول حتى يقرر ترامب، أن التهديد للمصالح التجارية الأمريكية تم القضاء عليه أو حله أو تخفيفه، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي لديه السلطة لزيادة الرسوم الجمركية المتبادلة إذا رد الشركاء التجاريون للولايات المتحدة، وأنه سيتم إعفاء النحاس والأدوية وأشباه الموصلات والأخشاب والسبائك من الرسوم الجمركية. وأظهر الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض مخططا، أوضح أن بلاده ستفرض ضريبة بنسبة 34% على الواردات الصينية ردا على الرسوم الجمركية التي فرضتها «بكين» بنسبة 67%، و20% على واردات الاتحاد الأوروبي، و25% على كوريا الجنوبية، و24% على اليابان، و32% على تايوان، و26% على المنتجات من الهند، مضيفا أن بلاده ستفرض رسوما جمركية بنسبة 10% على السلع من الدول الأخرى، وهذا من شأنه أن يساعد في استعادة الاقتصاد الأمريكي ووقف الغش.وأكد الرئيس الأمريكي، أن الإجراءات الجديدة ينبغي أن تنهي التجارة غير العادلة التي نهب فيها الأصدقاء والأعداء الاقتصاد الأمريكي لعقود من الزمن، واصفا الاتحاد الأوروبي بالتجار المُتشددون للغاية.وتعليقا على تلك القرارات، أعلن البيت الأبيض أن هذه الإجراءات ستظل سارية المفعول حتى يقرر ترامب، أن التهديد للمصالح التجارية الأمريكية تم القضاء عليه أو حله أو تخفيفه، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي لديه السلطة لزيادة الرسوم الجمركية المتبادلة إذا رد الشركاء التجاريون للولايات المتحدة، وأنه سيتم إعفاء النحاس والأدوية وأشباه الموصلات والأخشاب والسبائك من الرسوم الجمركية.







وحذرت السناتور الديمقراطية إيمي كلوبوشار، من عواقب هذه السياسات، بينما أبدى رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون تفاؤله بحذر، معترفاً بأن الفترة الأولى قد تشهد اضطرابات. وحذرت السناتور الديمقراطية إيمي كلوبوشار، من عواقب هذه السياسات، بينما أبدى رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون تفاؤله بحذر، معترفاً بأن الفترة الأولى قد تشهد اضطرابات.

ردود الأفعال حول قرار ترامب



وحول ردود الأفعال دوليا، عارضت الصين، للرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، مشيرةً إلى أنها ستتخذ التدابير المضادة لحماية حقوقها ومصالحها، وفق لبيان نشرته وزراة التجارة الصينية في بيان عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.





وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لان، عقب إعلان ترامب، فرض رسوم جمركية بنسبة 20% على سلع الاتحاد الأوروبي، أن التكتل بصدد وضع اللمسات الأخيرة على الحزمة الأولى من التدابير المضادة.



ودعت فون دير لاين، الرئيس الأمريكي إلى الانتقال من المواجهة إلى التفاوض، مؤكدة أن أوروبا لن تتوانى عن حماية مصالحها، مضيفة أن «الاتحاد الأوروبي»، سيراقب عن كثب الآثار غير المباشرة التي قد تترتب على هذه التعريفات الجمركية، موضحة أن الاتحاد لا يستطيع استيعاب الطاقة الإنتاجية العالمية الزائدة، ولن يقبل الإغراق في السوق.



وأعربت كل من السويد وأيرلندا عن أسفهما للرسوم الإضافية؛ إذ قال رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، وفق لشبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية:« لا نريد حواجز تجارية متزايدة. لا نريد حربًا تجارية، فهذا من شأنه أن يجعل شعوبنا أكثر فقرًا ويجعل العالم أكثر خطورة على المدى الطويل»، فيما أوضح رئيس وزراء أيرلندا، سيمون هاريس، في بيان إن التكتل يجب أن يظل هادئًا ومتزنًا في رده، مشيرا إلى استعداد الاتحاد الأوروبي وأيرلندا على استعداد لإيجاد حل تفاوضي مع الولايات المتحدة



وفي إيطاليا، وصفت رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني، الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 20% ضد الاتحاد الأوروبي بالخاطئة، مشددة عبر «فيسبوك»، على أنها لا تفيد أيًا من الطرفين.





