بعد وفاة أيقونة محو الأمية.. كيف أشادت أنجلينا جولي بالحاجة زبيدة؟

في سن السابعة والثمانين تركت الحاجة زبيدة اسمها إرثًا من العزيمة ألهم الملايين حول العالم، بإصرارها على محو أميتها، قبل أن يوافيها الأجل ويُشيع جثمانها في قريتها دكما، فبالرغم من تقدمها في العمر استطاعت الحاجة زبيدة أن تضع بصمة مؤثرة في نفوس كل من سعوا نحو التعليم.

كيف أشادت أنجلينا جولي بالحاجة زبيدة؟

ضمن الأشخاص الذين تأثروا برحلة الحاجة زبيدة في محو أميتها وإصرارها على تغيير حياتها، كانت النجمة العالمية أنجلينا جولي، التي نشرت لها صورة في وقت سابق، بعد إعلان عزمها على استكمال تعليمها وهي في عمر الـ87، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

شاركت النجمة العالمية أنجلينا جولي صورة لها أثناء أدائها لاختبار محو الأمية عبر خاصية «ستوري» على حسابها الرسمي بتطبيق «إنستجرام»، وكانت هذه اللقطة ضمن فعاليات مبادرة «لا أمية مع تكافل» التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي في مصر.





ظهرت الحاجة زبيدة في الصورة وهي تجلس على مقعد داخل إحدى مدارس مصر، وتؤدى الاختبار بكل عزيمة وإصرار.

رحيل «أيقونة محو الأمية» الحاجة زبيدة

خيم الحزن على قرية دكما التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بعد رحيل الحاجة زبيدة عبدالعال عن عمر يناهز 87 عامًا، وهي أم لثمانية أبناء والجدة لثلاثة عشر حفيدًا، اشتهرت قصتها الملهمة بعد اجتيازها اختبار محو الأمية في عام 2023، لتصبح رمزًا للإصرار والعزيمة ومصدر إلهام للكثيرين في مصر وخارجها، مثلما روت في حديث تلفزيوني سابق.

وقد نالت الحاجة زبيدة تكريمًا من وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة المنوفية تقديرًا لجهودها وإصرارها، وتحولت قصتها إلى أيقونة تلهم الأجيال وتؤكد أن العلم لا يعرف سنًا وأن الإرادة القوية قادرة على تحقيق المستحيل.