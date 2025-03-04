تلقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اتصالا هاتفيا من بياتة ماينل-رايزينجر وزيرة خارجية النمسا الجديدة، حيث تناول الاتصال مجمل العلاقات الثنائية وتطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأوضاع في سوريا والسودان واليمن وقضية الأمن المائي.



وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنّ الوزير عبدالعاطي هنأ الوزيرة النمساوية على منصبها الجديد، وتطلعه للعمل المشترك لتعزيز مسارات العلاقات الثنائية والتنسيق في القضايا الإقليمية والدولية، إضافة إلى دعم العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري والاستثمار بين البلدين، ودفع التعاون الثنائي الفني، خاصة في مجال الهجرة وتنظيم انتقال العمالة المصرية للنمسا بشكل شرعي ومؤسسي.



وفيما يتعلق بتطورات العدوان الإسرائيلي على غزة، استعرض وزير الخارجية رؤية مصر لإنهاء الأزمة والجهود المصرية للعودة لاتفاق وقف إطلاق النار وتثبيته بمراحله الثلاث، فضلا عن إيجاد حلول مستدامة للصراع في ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر، مشددا على ضرورة الضغط على الحكومة الإسرائيلية للوقف الفوري لإطلاق النار وسرعة نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع.



وفيما يتعلق بالوضع في سوريا، استعرض الدكتور عبد العاطي الموقف المصري من التطورات في وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنّ الوزير عبدالعاطي هنأ الوزيرة النمساوية على منصبها الجديد، وتطلعه للعمل المشترك لتعزيز مسارات العلاقات الثنائية والتنسيق في القضايا الإقليمية والدولية، إضافة إلى دعم العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري والاستثمار بين البلدين، ودفع التعاون الثنائي الفني، خاصة في مجال الهجرة وتنظيم انتقال العمالة المصرية للنمسا بشكل شرعي ومؤسسي.وفيما يتعلق بتطورات العدوان الإسرائيلي على غزة، استعرض وزير الخارجية رؤية مصر لإنهاء الأزمة والجهود المصرية للعودة لاتفاق وقف إطلاق النار وتثبيته بمراحله الثلاث، فضلا عن إيجاد حلول مستدامة للصراع في ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر، مشددا على ضرورة الضغط على الحكومة الإسرائيلية للوقف الفوري لإطلاق النار وسرعة نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع.وفيما يتعلق بالوضع في سوريا، استعرض الدكتور عبد العاطي الموقف المصري من التطورات في سوريا ، مؤكدا ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية السافرة في الأراضي السورية، مشددا على دعم مصر للمؤسسات السورية ولعملية سياسية شاملة تضمن مشاركة أطياف المجتمع السوري كافة.