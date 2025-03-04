سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 3-4-2025 مقابل الجنيه المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 3-4-2025 مقابل الجنيه المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 3-4-2025 مقابل الجنيه المصري

أظهرت التحديثات المنشورة على المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك العاملة في مصر، تحديثا جديدا في سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس 3-4-2025 كالآتي:

الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس في البنك الأهلي المصري نحو 163.25 جنيه للشراء مقابل 163.53 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

ووصل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري مستوى 163.74 جنيه للشراء و164.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

ووصل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم عند مستوى 163.39 جنيه لعملية الشراء مقابل 164.53 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة نحو 163.29 جنيه لعملية الشراء مقابل 164.60 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

تداول سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس في بنك الإسكندرية عند مستوى 157.65 جنيه للشراء مقابل 164.57 جنيه للبيع.

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