«الداخلية» تكشف ملابسات الاعتداء على عاملَي توصيل في الفيوم وضبط الجناة

«الداخلية» تكشف ملابسات الاعتداء على عاملَي توصيل في الفيوم وضبط الجناة

«الداخلية» تكشف ملابسات الاعتداء على عاملَي توصيل في الفيوم وضبط الجناة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات حادث الاعتداء بالأسلحة البيضاء على عاملَي توصيل طلبات في الفيوم، والذي أسفر عن وفاة أحدهما وإصابة الآخر بجروح متفرقة.

أفاد المصاب بأن الدراجة النارية الخاصة بالمتوفى سُرقت أمام أحد العقارات بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، وتمكن الأخير من تحديد موقعها باستخدام جهاز تحديد المواقع المثبت بها، وعند توجههما لاستعادتها، اندلعت مشادة كلامية مع أربعة أشخاص بجوار دراجة متوقفة على جانب الطريق، تطورت إلى مشاجرة انتهت باعتداء أحد السارقين بسلاح أبيض على عاملي توصيل الطلبات، ما أدى إلى وفاة أحدهما وإصابة الآخر.

أسفرت التحريات عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، الذين اعترفوا بارتكاب الجريمة، كما تمكن شقيق المتوفى لاحقًا من تحديد موقع الدراجة المسروقة في مركز شرطة سنورس، حيث تم ضبطها وقائدها، الذي اعترف بشرائها من شخص تم ضبطه لاحقًا، وأقر بعلمه بأنها من متحصلات سرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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