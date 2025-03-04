السيطرة على حريق في فرع البنك الزراعي بالمنصورة دون خسائر بشرية

السيطرة على حريق في فرع البنك الزراعي بالمنصورة دون خسائر بشرية

السيطرة على حريق في فرع البنك الزراعي بالمنصورة دون خسائر بشرية

كشف الدكتور أحمد العدل، نائب محافظ الدقهلية الجديدة، عن سرعة التعامل مع آثار حريق اندلع في محيط فرع البنك الزراعي بشارع الجيش بمدينة المنصورة، إذ تابع أعمال السيطرة من داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظ.

حريق بنك زراعي

اندلاع حريق في البنك الزراعي بالمنصورة

وأوضح نائب محافظ الدقهلية في بيان أن النيران اندلعت في محيط البنك الزراعي، وشبت في أشجار النخيل والغاب والنجيلة المجاورة للبنك، مما استدعى تدخلًا سريعًا من قوات الحماية المدنية، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، وتواجدت فرق وسيارات الإسعاف في الموقع تحسبًا لأي إصابات محتملة.

حريق بنك زراعي

السيطرة علي حريق محيط البنك الزراعي في المنصورة دون خسائر بشرية

وأضاف أنه بفضل الجهود المشتركة، تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة الكاملة على الحريق في وقت قياسي، ومنع امتداد النيران إلى المباني والمنشآت المجاورة، وتم التعامل مع ألسنة اللهب التي انتقلت إلى خيمة حديقة الطفل بالجهة المقابلة عبر الأشجار المشتعلة، وتمت السيطرة عليها بالكامل وإخمادها قبل أن تسبب أضرارًا إضافية ودون خسائر بشرية.

حريق بنك زراعي

إصابة عامل باختناق في حريق البنك الزراعي في المنصورة

وكان الحريق قد أسفر عن إصابة أحد العاملين بمتابعة حي شرق المنصورة بحالة اختناق نتيجة استنشاق الأدخنة الكثيفة. وعلى الفور، قامت فرق وسيارة الإسعاف بنقله إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة لتلقي العلاج اللازم، حيث خضع لجلسات تنفس فورية، وتبين استقرار حالته الصحية.

حريق بنك زراعي

حريق بنك زراعي

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