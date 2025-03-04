هيئة الدواء: توطين صناعة الأنسولين في مصر خطوة مهمة لتعزيز الاكتفاء الذاتي

قال الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، إن مشروع توطين الأدوية، وخاصة أدوية الأورام، يعد خطوة مهمة في تعزيز الأمن الدوائي المصري، ويسهم بشكل كبير في تقليل فاتورة الاستيراد، موضحًا أن مصر تقترب من تحقيق نسبة تصنيع محلي تصل إلى 92% من الأدوية التي تُباع في السوق المحلية، ما يسعى لتوطينه بشكل أكبر، خاصة الأدوية الحيوية التي يحتاجها المواطنون.



وأضاف خلال مداخلة على قناة إكسترا نيوز، أن توطين الأدوية يحتاج إلى مكونين رئيسيين، الأول يتمثل في وجود بنية تحتية قوية تستوعب التكنولوجيا والتصنيع، وهو ما تحقق بالفعل من خلال ترخيص خطوط إنتاج محلية لإنتاج أدوية الأورام، والمكون الثاني يكمن في نقل التكنولوجيا من شركات عالمية مثل شراكة شركة ساندوز مع سيديكو، والتي نجحت في إنتاج خمسة مستحضرات من أدوية الأورام محليًا، ما يسهم في توفير نحو 10 ملايين دولار سنويًا من تكاليف الاستيراد.



وأشار إلى أن هذه الخطوة تقلل من الاعتماد على الاستيراد، وتخفف العبء المالي على المرضى، خاصة أن الأدوية المنتجة محليًا ستكون أقل تكلفة مقارنة بالمنتجات المستوردة، ذاكرًا أيضًا أنه جرى توطين صناعة الأنسولين في مصر، وهي خطوة مهمة في هذا الاتجاه.

وأكد أن توطين صناعة الأدوية يسهم بشكل كبير في تقليل تكاليف العلاج، وتخفيف العبء على المرضى، بالإضافة إلى توفير الأدوية بشكل مستدام وبأسعار معقولة.