وزير الكهرباء يستعرض تقارير أداء مراكز خدمة العملاء ولجان المرور خلال عيد الفطر

استعرض الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تقريرا مفصلا حول أداء مراكز خدمة العملاء ومنظومة الخدمات والشكاوى ومتابعات لجان المرور والمتابعة والتفتيش والضبطية القضائية واللجان الفنية والطوارئ خلال أيام عيد الفطر المبارك.

ضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة للمشتركين



أوضح التقرير خطة عمل القطاع خلال أيام عيد الفطر المبارك، ومتابعة استمرار العمل بمراكز خدمة العملاء حتى الساعة العاشرة مساء طوال أيام الإجازة، وكذلك خطة عمل المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء ومنظومة الشكاوى وزيادة أعداد لجان المرور والمتابعة وفرق الطوارئ والدعم.



شمل التقرير أعمال فرق المتابعة التي تم تشكيلها من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للمرور على مراكز الشحن ومراكز التحكم الآلي وورديات اعادة التيار بالمحافظات المختلفة للتحقق من انتظام اعمال نوبتجيات ورديات إعادة التيار في التعامل مع البلاغات المقدمة من المواطنين، وسرعةإصلاح الاعطال وقدرة مراكز الشحن على تلبية طلبات المواطنين لشحن كروت العدادات مسبقة الدفع.



أشار التقرير إلى عدد من الهندسات التي تم المرور عليها خلال فترة العيد ومن بينها 39 هندسة وإدارةوعدد 4 مراكز تحكم تابعة لعدد 6 شركات توزيع مختلفة بعدد محافظات ومنها مراكز تحكم (تحكم الهرم وتحكم فيصل وبولاق الدكرور وتحكم الحلمية وتحكم المعادي وهندسات منوف وتلا والباجور وقويسنا وبركة السبع بمحافظة المنوفية، وهندسات طوخ شرق وطوخ غرب ومدينة وقرى بنها بمحافظة القليوبية، وهندسة المحلة بمحافظة الغربية وهندسة المنيا شرق بمحافظة المنيا وإدارات العبور وشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية وإدارات الحلمية المطرية بمحافظة القاهرة وهندسات شرق منيا القمح وغرب منيا القمح وجامعة الزقازيق ووسط الزقازيق وغرب الزقازيق وشرق الزقازيق بمحافظة الشرقية وهندسات مدينة ميت غمر وقرى ميت غمر وقرى كوم النور بمحافظة الدقهلية)، بالإضافة إلى معظم مراكز خدمة العملاء على مستوى الجمهورية.

الحد من ظاهرة سرقة الكهرباء خلال الإجازات والأعياد



أوضح التقرير تطبيق معايير الجودة وتحسن طرق ووسائل تقديم الخدمات للمواطنين والتى شهدت تنوعا خلال فترة الإجازة وتم قياس سرعة وكيفية الاستجابة وحساب الوقت لإزالة أسباب الشكوى، وكذلك مؤشرات قياس الأداء لمنظومة التواصل مع المشتركين ومنع الوصلات المخالفة وتصدى الفرق الفنية للممارسات التى تسببت في قطع التيار الكهربائي ومتابعة تأمين التغذية، وقدم التقرير شرحا مفصلا للتواصل مع منظومة الشكاوى والبوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، والموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وقنوات التواصل الاجتماعي، ومركز تلقي شكاوى الجمهور على الخط الساخن (121).