دعا المجلس الأعلى للثقافة، تحت إشراف الدكتور أشرف العزازي، شباب الباحثين للمشاركة في مسابقة لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان لعام 2025، والتي تحمل عنوان «القانون والمواطنة في الجمهورية الجديدة: رؤى مستقبلية في حقوق الإنسان والعدالة»، برئاسة المستشار خالد القاضي، وأشار المجلس إلى تمديد فترة التقديم للمسابقة حتى يوم الأربعاء 30 أبريل 2025.

الإعلان يجرى كل عام عن توقيتات تقديم الأبحاث (بدايتها ونهايتها).

تخطر لجنة التحكيم المتسابق بأية إيضاحات أو استفسارات أثناء فحص البحوث المقدمة، ولها استبعاد أي منها دون إبداء الأسباب، كما لها أن تطلب من الباحث أي تعديلات سواء في عنوان البحث أو تقسيمه أو نتائجه.

تحكم الأبحاث المقدمة (من جانب محكمين وكذلك مقابلة شخصية مع الباحثين ).

تتشكل لجان التحكيم من أعضاء لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة أو غيرهم من المعنيين والمتخصصين على نحو ما تقرره اللجنة.

يخاطب موضوع المسابقة عقل وفكر الباحث (الحكيم) بتقديم رؤى مستقبلية في حقوق الإنسان والعدالة من خلال تأصيل قيم القانون والمواطنة في الجمهورية الجديدة.

الفائز الأول: عشرة آلاف جنية

عدد صفحات البحث من 15 - 20 صفحة من القطع المتوسط 300 كلمة في الصفحة، ويمكن دعمه بإحصاءات أو رسوم بيانية أو صور فوتوغرافية وفي حدود 5000 – 6000 كلمة، ويمكن دعمه بإحصاءات أو رسوم بيانية أو صور فوتوغرافية أو غيرها مما تساهم في دعم القيمة العلمية للبحث.

أن يكتب البحث على برنامج (word) وبلغة عربية سليمة.

يكتب اسم الباحث على صفحة الغلاف عنوان البحث الاسم الصفة الكلية، والمشرف على البحث إذا وجد.

أن يلتزم الباحث بعناصر البحث العلمي معتمداً على الحقائق والتحليلات وليس مجرد السرد الإنشائي مع ذكر المراجع ومؤلفيها بطريقة علمية.

الا يكون البحث قد سبق أن شارك به المتسابق في أي مسابقة أو تقدم به من قبل.

ان يكون البحث غير منقول أو مقتبس، وألا تتجاوز نسبة الاقتباس 10%.

أن يتضمن البحث ملخصاً باللغة العربية بما لا يتجاوز 250 كلمة.

أن يكون البحث موثقاً بالمراجع والمصادر وفق أصول البحث العلمي.

أن يحتوي البحث على أصالة علمية، وفكرة مبتكرة، أو تأصيل لأفكار سابقة بشرط الجدة في التناول.

أن يكتب العمل المشارك باللغة العربية الفصيحة، مستخدما علامات الترقيم المتعارف عليها في الأسلوب العربي للكتابة، وضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط تحقيقاً للسلامة اللغوية.

يتم توثيق أي ترجمة من مراجع اجنبية بأية لغة أخرى بشرط الإشارة إلى المرجع الأصلي وليس المنقولة منه تلك الترجمة.

لن ينظر في الأعمال المخالفة لشروط المسابقة وسيتم استبعادها قبل إرسالها إلى لجنة التحكيم دون إبداء أسباب.

شروط إرسال الأبحاث: