دعا المجلس الأعلى للثقافة، تحت إشراف الدكتور أشرف العزازي، شباب الباحثين للمشاركة في مسابقة لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان لعام 2025، والتي تحمل عنوان «القانون والمواطنة في الجمهورية الجديدة: رؤى مستقبلية في حقوق الإنسان والعدالة»، برئاسة المستشار خالد القاضي، وأشار المجلس إلى تمديد فترة التقديم للمسابقة حتى يوم الأربعاء 30 أبريل 2025.
«الثقافة» تعلن مد مسابقة «القانون والمواطنة في الجمهورية الجديدة» إلى 30 أبريل
«الثقافة» تعلن مد مسابقة «القانون والمواطنة في الجمهورية الجديدة» إلى 30 أبريل
وأشار المجلس الأعلى للثقافة في بيان له، إلى أن المسابقة تهدف بشكل عام إلى تشجيع شباب الباحثين في مصر على استثمار ما يتعلمونه من معارف ومهارات وقدرات بحثية / تطبيقية، للمساهمة في الإبداع وحل المشكلات وإنتاج المعرفة في مجالات ثقافة القانون، المواطنة وحقوق الإنسان، وتشمل الشروط والقواعد العامة التالي:
سن الباحث: 18 -35 سنة.
يخاطب موضوع المسابقة عقل وفكر الباحث (الحكيم) بتقديم رؤى مستقبلية في حقوق الإنسان والعدالة من خلال تأصيل قيم القانون والمواطنة في الجمهورية الجديدة.
تتشكل لجان التحكيم من أعضاء لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة أو غيرهم من المعنيين والمتخصصين على نحو ما تقرره اللجنة.
تحكم الأبحاث المقدمة (من جانب محكمين وكذلك مقابلة شخصية مع الباحثين ).
تخطر لجنة التحكيم المتسابق بأية إيضاحات أو استفسارات أثناء فحص البحوث المقدمة، ولها استبعاد أي منها دون إبداء الأسباب، كما لها أن تطلب من الباحث أي تعديلات سواء في عنوان البحث أو تقسيمه أو نتائجه.
الإعلان يجرى كل عام عن توقيتات تقديم الأبحاث (بدايتها ونهايتها).
تحديد موعد إعلان أسماء الفائزين، وكذلك موعد استلام الجوائز.
شروط قواعد وأسس البحث العلمي:
وضوح موضوع البحث وارتباطه بالعنوان
أهمية البحث ومنهجه.
الدراسات السابقة وانسجامها مع فكرة البحث.
تحليل النتائج وأسلوب عرضها.
التوازن بين أقسام الدراسة.
الإضافات العلمية وسندها.
إمكانية تطبيق المقترحات الواردة في نتائج البحث على حالات تطبيقية واقعية.
التوثيق العلمي مع حداثة المراجع وأصالتها.
سلامة اللغة والخلو من الأخطاء الإملائية أو المطبعية ظهور شخصية الباحث.
الجوائز والتكريم:
يمنح الفائزون جوائز مالية على النحو الآتي:
الفائز الأول: عشرة آلاف جنية
الفائز الثاني: ثمانية آلاف جنيه
الفائز الثالث: خمسة آلاف جنيه
تكريم الفائزين الثلاثة سيكون أيضا بشهادة تقدير من المجلس الأعلى للثقافة، وكذلك نشر البحث في مجلة ثقافة قانونية التي تصدرها اللجنة ، كما يتم تسجيل موجزه من جانب الباحث في إحدى حلقات مبادرة "وعي بالقانون" المذاعة عبر قناة يوتيوب وموقع المجلس الأعلى للثقافة.
شروط تفصيلية للمسابقة:
عدد صفحات البحث من 15 - 20 صفحة من القطع المتوسط 300 كلمة في الصفحة، ويمكن دعمه بإحصاءات أو رسوم بيانية أو صور فوتوغرافية وفي حدود 5000 – 6000 كلمة، ويمكن دعمه بإحصاءات أو رسوم بيانية أو صور فوتوغرافية أو غيرها مما تساهم في دعم القيمة العلمية للبحث.
أن يكتب البحث على برنامج (word) وبلغة عربية سليمة.
يكتب اسم الباحث على صفحة الغلاف عنوان البحث الاسم الصفة الكلية، والمشرف على البحث إذا وجد.
أن يلتزم الباحث بعناصر البحث العلمي معتمداً على الحقائق والتحليلات وليس مجرد السرد الإنشائي مع ذكر المراجع ومؤلفيها بطريقة علمية.
الا يكون البحث قد سبق أن شارك به المتسابق في أي مسابقة أو تقدم به من قبل.
ان يكون البحث غير منقول أو مقتبس، وألا تتجاوز نسبة الاقتباس 10%.
أن يتضمن البحث ملخصاً باللغة العربية بما لا يتجاوز 250 كلمة.
أن يكون البحث موثقاً بالمراجع والمصادر وفق أصول البحث العلمي.
أن يحتوي البحث على أصالة علمية، وفكرة مبتكرة، أو تأصيل لأفكار سابقة بشرط الجدة في التناول.
أن يكتب العمل المشارك باللغة العربية الفصيحة، مستخدما علامات الترقيم المتعارف عليها في الأسلوب العربي للكتابة، وضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط تحقيقاً للسلامة اللغوية.
يتم توثيق أي ترجمة من مراجع اجنبية بأية لغة أخرى بشرط الإشارة إلى المرجع الأصلي وليس المنقولة منه تلك الترجمة.
لن ينظر في الأعمال المخالفة لشروط المسابقة وسيتم استبعادها قبل إرسالها إلى لجنة التحكيم دون إبداء أسباب.
شروط إرسال الأبحاث:
يرسل البحث المشارك نسخة ورقية ونسخة إلكترونيًا بصيغة وورد (word) ونسخة PDF، على الإيميل من خلال البريد الإلكتروني، التالي: Ganamost4@yahoo.com أو من خلال رقم الواتساب: 01143080189.
وعلى المتسابق أن يرفق صورة من الرقم القومي، وصورة شخصية، ورقم حسابه البنكي.
تسلم الأعمال اعتباراًمن يوم 9 فبراير 2025، على أن يكون آخر موعد للتقدم في 30 إبريل 2025.
تعلن نتيجة المسابقة وتسليم الفائزين المستحقات المالية قبل نهاية شهر مايو 2025.