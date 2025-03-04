تدمير مناطق سكنية في غزة وفي السياق، أفاد يوسف أبو كويك، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في غزة، بأن محور ميراج الذي أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي أنها تمكنت من السيطرة عليه بالكامل يعد نقطة استراتيجية حيوية لمدينة رفح الفلسطينية وقطاع غزة.

وأوضح خلال رسالته على الهواء، أن محور ميراج هو المنطقة الشمالية لمحافظة رفح الفلسطينية، التي كانت في السابق مأهولة بالسكان قبل عدة أشهر، المناطق التي تمت الإشارة إليها في محور ميراج تشمل حي النصر وحي الزهور وخربة العدس ومصبح، وهي مناطق سكنية كانت قد دُمرت خلال العدوان الإسرائيلي، وبعد فترة من النزوح استمرت عشرة أشهر تقريبًا، عاد المواطنون إلى هذه المناطق التي كانت قد دُمِّرت في السابق، مثل منطقة الشابورة، وتل السلطان، والحي السعودي، ومخيم يبنى، ومنطقة البرازيل والقشوط، التي لا يزال الاحتلال يسيطر عليها حتى بعد فترة التهدئة.

فرض منطقة عازلة على رفح الفلسطينية

وأشار «أبو كويك» إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل فرض منطقة عازلة على رفح الفلسطينية من الناحية الجنوبية للمدينة، مضيفًا أن الجيش الإسرائيلي بدأ في التقدم من المناطق الشمالية الشرقية لمدينة رفح الفلسطينية، محاصرًا أحياء مثل السلطان والسعودي، ما يعني مزيدًا من العزل للمدينة عن بقية قطاع غزة.

وأكد أن الجيش الإسرائيلي يواصل مطالبة سكان حي الشجاعية والمناطق الشرقية في غزة بالنزوح باتجاه الغرب، حيث يُخشى أن تكون هذه المناطق على وشك أن تتعرض لتدمير واسع من قبل الجيش الإسرائيلي.

وتحدث «أبو كويك» عن الوضع الصعب للمواطنين في مدينة غزة التي أصبح غربها مزدحمًا بالنازحين من المناطق الشمالية، مضيفًا أن معظم الملاجئ التي كانت تستقبل النازحين، مثل المدارس التابعة للأونروا ومدارس الحكومة، لم تعد قادرة على استيعاب المزيد من اللاجئين.