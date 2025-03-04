بعد سنوات من الهيمنة.. الجينز الواسع يتربع على عرش الموضة النسائية

عالم الموضة لا يعرف الثبات، فبينما ترسخ في الأذهان لسنوات طويلة صورة الجينز الضيق كقطعة أساسية لا غنى عنها، يشهد المشهد الحالي تحولًا ملحوظًا لهذه الفكرة، فبعد فترة من الهيمنة المطلقة أفسح الجينز الضيق المجال أمام صيحة جديدة تكتسح خزائن السيدات وهي الجينز الواسع، خاصة النساء اللاتي تخطت أعمارهن 40 عامًا ليظهرن بشكل أصغر سنًا، بحسب صحيفة «الديلي ميل البريطانية».

تصاميم مختلفة للبنطلون الجينز

واختلفت تصاميم البنطلون الجينز الواسع لتناسب كل أشكال الأجسام، وهي كالتالي:

بنطلون جينز واسع متوسط الارتفاع.

بنطلون جينز قصير بخصر مرتفع.

بنطلون واسع الساق بلون داكن.

الجينز الأزرق اللون الأكثر شهرة

ويتربع اللون الأزرق على رأس قائمة ملابس الجينز، ويمكن ارتداء اللون الأبيض العاجي، إذ يعتبر بديلًا رائعًا لموسم الصيف، بالإضافة إلى ألوان أخرى، ولكن ينصح بالاتجاه نحو الدرجات الفاتحة لإبراز المظهر أكثر رقيا.

فساتين وسراويل مناسبة لسيدات الـ40 عامًا

الفساتين الواسعة المصممة من الجينز تشبه في شكلها موضة البوهو، ويمكن ارتدائها بدلًا من اللجوء إلى فساتين البراري التي تعتمد على نقشات الزهور أو التنانير المتدرجة، بالإضافة إلى السراويل التي تناسب سن فوق الـ40 للسيدات، وينصح بها أصحاب القوام الممتلئ بشكل خاص، حيث لا يلتصق قماش الشامبراي بها، وتوجد منها ألوان عديدة ومتنوعة بين الفاتح والغامق.