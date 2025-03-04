وقف مفاجئ لمباراة في أمريكا.. كيف اقتحم التمساح الملعب؟ «فيديو»

تحول يوم هادئ في أحد ملاعب الجولف، بولاية كارولينا الجنوبية إلى حدث استثنائي ومثير للدهشة، بعدما فوجئ اللاعبون بظهور تمساح عملاق اقتحم الملعب، ما أصابهم بصدمة وتركهم في ذهول أمام هذا الزائر غير المتوقع، ما جعلهم يرفعون هواتفهم من أجل تصوير تلك اللحظة.. فماذا حدث؟

موقف صادم داخل ملعب جولف في أمريكا

هذا الموقف الغريب وقع في ملعب أوشن كورس الشهير بجزيرة كياوا في ولاية كارولينا الجنوبية الأمريكية، والمفارقة في الأمر أن هذا الملعب يعرف باستضافته لأحداث جولف مرموقة، إذ يدفع اللاعبون مبالغ كبيرة تقدر بنحو 460 جنيهًا إسترلينيًا للفرد الواحد للاستمتاع بيوم على مساحاته الخضراء الشاسعة، بحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.

حمل هذا اليوم مفاجأة غير متوقعة للاعبين لم تكن في الحسبان، فبينما كانوا يستعدون لتنفيذ ضرباتهم، ظهر فجأة تمساح ضخم الحجم، وبدأ في التجول عبر أرض الملعب في وضح النهار، وقد ترك هذا المشهد غير المألوف اللاعبين في حالة من الذهول والترقب وهم يشاهدون هذا المخلوق الضخم يتحرك أمامهم ببطء.

لحظات من الرعب للاعبي الجولف في ملعب أوشن كورس

ولم يتمالك العديد من لاعبي الجولف فضولهم، فاقتربوا بحذر لمراقبة التمساح عن كثب وهو يشق طريقه نحو المناطق العشبية الطويلة المحيطة بالملعب، ليوثق بعضهم هذه اللحظات النادرة بالصور ومقاطع الفيديو التي سرعان ما انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، مثيرة دهشة واستغراب الكثيرين.

هذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها تمساح على ملعب جولف في الولايات المتحدة، ففي أواخر العام الماضي، شهدت بطولة جولف أقيمت في ولاية فلوريدا حادثًا مماثلًا، حيث اقتحم تمساح آخر الملعب وتسبب في تعطيل مؤقت للعب.