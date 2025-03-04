طرق تساعدك على حرق الدهون بعد تناول كحك العيد.. استعد رشاقتك

كحك العيد من الأكلات الأساسية التي يحرص الأشخاص على تناولها خلال أيام عيد الفطر المبارك، نظرا لمذاقه اللذيذ، لدرجة أن البعض يفرط في تناوله، الأمر الذي قد يؤدي إلى تراكم الدهون، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير طرق تساعدك على حرق الدهون بعد تناول كحك العيد.

طرق تساعد على حرق الدهون

هناك العديد من المشروبات التي تساعد على حرق الدهون بعد الإفراط في تناول كحك العيد، إذ يجب على الأشخاص تناولها يوميا حتى يتمكنوا من استعادة جسمهم بالشكل الطبيعي، ومنها الشاي الأخضر، إذ أن الشاي الأخضر يشتهر بفوائده الكثيرة التي أهمها تسريع حرق الدهون، وهو مصنوع من الأوراق غير المخمرة، مما يجعلها تحتوي على تركيز من مضادات الأكسدة.

يمكن شرب حوالي من 3 إلى 5 أكواب في اليوم كحد أقصى، ويعتبر الشاي الأخضر العضوي من المشروبات المفيدة والصحية للجسم.

ومن ضمن الطرق التي تساعد على حرق الدهون بعد تناول كحك العيد هي تناول ماء الليمون، فهو من المشروبات الفعالة للتخلص من دهون البطن، ويكون ذلك عن طريق خلط عصير الليمون في كوب من الماء، وشربه، والحصول على فوائده منها حرق الدهون في منطقة البطن وزيادة التمثيل الغذائي.

الاهتمام بممارسة الرياضة من ضمن الطرق التي تساعد على التخلص من الدهون بعد تناول الكحك، إذ يجب ممارسة الرياضة خلال اليوم على الأقل المشي ولو لساعة واحدة، لزيادة نسبة الحرق في الجسم والتخلص من الدهون، إذ يجب تنظيم وجبات اليوم على أن يكون بين كل وجبة الأخرى على الأقل 3 ساعات وفقا لما ذكره الدكتورة نيرمين عبد التواب استشاري التغذية، في حديثها مع «الوطن».

أسباب تؤدي إلى زيادة الوزن

وهناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الوزن والدهون خلال أيام العيد ومنها:

- زيادة وجبات اليوم بشكل مبالغ فيه.

- الإفراط في تناول الكعك.

- النوم لساعات طويلة.

- عدم ممارسة الرياضة أو أي نشاط طوال أيام العيد.

- التفكير الزائد يعطي إحساسا بالجوع.