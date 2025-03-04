كيف يرى المصابون بـ«الهوس» الواقع؟.. يعاني منه نجم الراب جاستن بيبر

«الهوس» حالة نفسية معقدة، وغالبًا ما ترتبط بالاضطراب ثنائي القطب، حيث يختبر المصابون تغيرات جذرية في المزاج والطاقة والتفكير والسلوك، فخلال نوبة الهوس، يختلف إدراك الشخص للواقع بشكل ملحوظ، ما يؤثر على طريقة تفاعله مع العالم من حوله، وهو الاضطراب الذي يعاني منه نجم الراب جاستن بيبر، بحسب صحفية «ميرور» التي قالت أنه يعاني من مشاكل في الإدراك والفهم واستيعاب من حوله.

ماذا تعرف عن أعراض اضطراب الهوس؟

في تجربة الهوس ينتاب المصاب شعور بالبهجة والنشوة المفرطة، أو شعور حاد بالانفعال والتهيج، فقد يصف المصابون حالة من السعادة الغامرة لا تتناسب مع الظروف الحالية، وشعورًا لا يقاوم بالثقة بالنفس يصل إلى حد الغرور والاعتقاد بقدرات خارقة أو أهمية استثنائية، بحسب صحيفة «سيكولوجي توداي».

كما يمكن أن تتجلى هذه المشاعر في تصورات مبالغ فيها للذات، مثل الاعتقاد بأنهم موهوبون بشكل فريد، أو أنهم مقدر لهم تحقيق إنجازات عظيمة، أو حتى أن لديهم صلات بشخصيات نافذة أو قوى عليا.

وعلى صعيد التفكير، يتميز الهوس بتسارع الأفكار بشكل لا يمكن السيطرة عليه، حيث تتزاحم الخواطر في الذهن وتنتقل بسرعة من موضوع إلى آخر فيما يعرف بتطاير الأفكار، يصاحب ذلك غالبًا كلام سريع ومتواصل يصعب مقاطعته، حيث يقفز الحديث بين المواضيع المختلفة انعكاسًا لسرعة تدفق الأفكار، كما يعاني المصابون من صعوبة في التركيز وتشتت الانتباه بسهولة بفعل مؤثرات خارجية غير مهمة.

هل يعاني المصاب بالهوس من هلاوس فكرية؟

أما على مستوى السلوك والطاقة، فيشعر المصاب بالهوس بزيادة هائلة في الطاقة والنشاط، ما يدفعه للانخراط في العديد من الأنشطة في وقت واحد دون توجيه واضح أو هدف محدد، وقد يزيد نشاطهم الاجتماعي بشكل ملحوظ، ويبدأون مشاريع متعددة في آن واحد، أو يمارسون أنشطة بدنية مفرطة، من ضمن الأشياء الللافتة في الأمر أيضًا انخفاض الحاجة إلى النوم بشكل كبير، حيث يشعرون بالراحة والنشاط بعد فترات نوم قصيرة جدًا أو حتى بعد ليالي بلا نوم، بحسب «سيكولوجي توداي».

وفي الحالات الأكثر حدة من الهوس، قد تتطور أعراض ذهانية لدى المصابين، تشمل هذه الأعراض الهلوسات، وهي تجارب حسية غير حقيقية، وغالبًا ما تكون متوافقة مع الحالة المزاجية المرتفعة، على سبيل المثال، قد يسمعون أصواتًا تمدحهم أو يرون أشياء تدعم معتقداتهم العظمة.

أما الأوهام فهي معتقدات راسخة خاطئة لا تستند إلى الواقع ولا يشاركهم فيها الآخرون، وتشمل الأوهام الشائعة في الهوس أوهام العظمة مثل الاعتقاد بامتلاك قدرات استثنائية أو ثروة طائلة وأوهام الإشارة مثل الاعتقاد بأن أحداثًا عادية أو أشخاصًا يوجهون إليهم رسائل شخصية خاصة.