رئيس «النواب» يؤكد توطيد العلاقات البرلمانية بين مصر وأوزبكستان

التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تنزيلا نارباييفا، رئيسة مجلس الشيوخ في أوزبكستان، وذلك خلال مشاركته في أعمال الجمعية العامة 150 للاتحاد البرلماني الدولي.

وقدم رئيس مجلس النواب التهنئة لرئيسة مجلس الشيوخ الأوزبكي على النجاح في استضافة وتنظيم اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي في دورتها المائة والخمسين.

وأشاد بالزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، في ضوء حرص قيادتي البلدين على تعزيز التعاون والتنسيق المستمر، خدمة لمصالح الشعبين الصديقين.

كما أشاد بالعلاقات البرلمانية الثنائية المصرية الأوزبكية، والتي تُعد انعكاسًا بارزًا للعلاقات التاريخية الوثيقة والمتميزة، مُبديًا التطلع لتعزيز أنشطة جمعية الصداقة البرلمانية، فضلًا عن تبادل الخبرات التشريعية والتنسيق أمام المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية.



وأبدت رئيسة مجلس الشيوخ الأوزبكي اعتزازها بالمشاركة البرلمانية المصرية رفيعة المستوى في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، والتي تستضيفها أوزبكستان، مؤكدة أن مصر دولة شقيقة وصديقة، وأن قيادة البلدين لديهما إرادة جادة وصادقة لتعزيز تلك العلاقات الراسخة إلى آفاق أرحب على كل المستويات، مؤكدة ضرورة دفع العلاقات البرلمانية المصرية الأوزبكية قُدمًا بما يسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين.