ترامب: الرسوم الجمركية ستجعل أمريكا عظيمة من جديد

علق دونالد ترامب الرئيس الأمريكي على فرض رسوم جمركية على الواردات، قائلا «العملية انتهت، والولايات المتحدة تعافت، وهي الآن في مرحلة الشفاء»، موضحا أنه من المتوقع أن تكون الولايات المتحدة أقوى وأفضل وأكثر مرونة من أي وقت مضى.
وأشار ترامب، إلى أن الرسوم الجمركية من شأنها أن تجعل الولايات المتحدة عظيمة من جديد، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل منذ قليل.
ووافق الكونجرس البرازيلي، على قانون لمواجهة رسوم ترامب الجمركية، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية»، منذ قليل.
وأكدت البرازيل، أنها تأسف لإعلان إدارة ترامب فرض رسوم جمركية بقيمة 10% على الصادرات البرازيلية.