Logo
آخر الأخبار
السبت، 05 أبريل 2025
تسجيل الدخول
الوطن
|

ترامب: الرسوم الجمركية ستجعل أمريكا عظيمة من جديد

ترامب: الرسوم الجمركية ستجعل أمريكا عظيمة من جديد

ترامب: الرسوم الجمركية ستجعل أمريكا عظيمة من جديد

علق دونالد ترامب الرئيس الأمريكي على فرض رسوم جمركية على الواردات، قائلا «العملية انتهت، والولايات المتحدة تعافت، وهي الآن في مرحلة الشفاء»، موضحا أنه من المتوقع أن تكون الولايات المتحدة أقوى وأفضل وأكثر مرونة من أي وقت مضى.

وأشار ترامب، إلى أن الرسوم الجمركية من شأنها أن تجعل الولايات المتحدة عظيمة من جديد، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل منذ قليل.

ووافق الكونجرس البرازيلي، على قانون لمواجهة رسوم ترامب الجمركية، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية»، منذ قليل.

وأكدت ‏البرازيل، أنها تأسف لإعلان إدارة ترامب فرض رسوم جمركية بقيمة 10% على الصادرات البرازيلية.

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا