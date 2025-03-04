فيرونيكا تبدع في رسومات 3d: حصلت على جوائز دولية وفخورة بنفسي

منذ نعومة أظافرها كانت تعشق فيرونيكا روماني الرسم، تلك الهواية التي استطاعت مع مرور الوقت أن تحصل من خلالها على العديد من الجوائز في المسابقات الدولية والتكريمات، ومنها حصولها على المركز الأول في مسابقة 3d.

فيرونيكا من محافظة القاهرة، وتمارس هواية الرسم من عمر الـ11 عاما، أي أنها كانت تدرس بالصف الرابع الإبتدائي، ومع مرور الوقت حققت المزيد من الإنجازات: «بدأت أرسم من وأنا في رابعة ابتدائي يعنى تقريبا وأنا عندي 11 سنة، وكان أهلي بيساعدوني وبينمو الموهبة اللي جوايا»، بحسب ما روته في حديثها لـ«الوطن».

مسابقات دولية شاركت بها

مسابقات عديدة شارك فيها ابنة محافظة القاهرة، واستطاعت خلالها أن تحصد المراكز المتقدمة: «شاركت في مسابقة دولية تبع المركز القومي لثقافة الطفل، والتانية كانت شعار فنزويلا، اتكرمت فى السفارة بشهادة تقدير»، مشيرة إلى أنها تسيطر عليها حالة من الفخر والاعتزاز، بعد مشاركتها في هذه المسابقات: «لما بشوف إن حلمي بيكبر وبحقق إنجازات، بكون فخورة جدا بنفسي وده بيزيدني إصرار إني أكمل».

رسومات تقدمها فيرونيكا

أنواع مختلفة من الروسومات تقدمها «فيرونيكا»، مثل البورتريهات وشخصيات الكرتون ورسومات الـ3d: «برسم حاجات كتير وكمان برسم شخصيات كرتون، وخصوصا الفيل».

لم تقتصر هواية «فيرونيكا» على الرسم فقط، لكنها تعشق قراءة الكتب والرويات لتنمية ثقافتها: «هوايتى كمان قراءة الكتب والروايات، ودي اتعلمتها من أهلي عشان أنمي ثقافتي».