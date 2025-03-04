شعبة الخضروات: تراجع جديد في أسعار الطماطم والبطاطس والبصل قريبا

توقعت شعبة الخضروات أن تشهد أسعار الطماطم والبطاطس والبصل موجة جديدة من التراجع في الأسعار قريبا، وفسر حاتم النجيب نائب رئيس الشعبة التراجع المستهدف إلى وفرة المعروض في الأسواق وزيادة المنتج بكميات كبيرة، وأن العروات من هذه الخضروات لا تزال قائمة، وتوفر إنتاجا كبيرا يكفي احتياجات السوق ويزيد.

وبحسب تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أكد نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، أن هذه الوفرة الإنتاجية تعد بمثابة خير للمواطنين، إذ من المتوقع أن تستمر الأسعار في الانخفاض لتشمل مجموعة أوسع من السلع الأساسية خلال الفترة المقبلة.

وقال «النجيب»، إن الأسواق المصرية تشهد حالة جيدة من توافر جميع أنواع المنتجات الزراعية، ما أثر بالإيجاب على أسعار الخضراوات والفاكهة.

تراجع أسعار الخضروات والفاكهة



وأوضح أن الكمية المعروضة من الخضروات جيدة مقارنة بنسبة الطلب، خاصة مع الوفرة الإنتاجية، حيث تتوفر جميع المنتجات، كما أنه من المتوقع أن تشهد عدد من السلع الاستراتيجية تراجعا خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن أهم تلك السلع «الطماطم والبصل والبطاطس والثوم والخيار والفلفل والبطيخ والكنتالوب والفراولة»، نتيجة الزيادة الكبيرة في إنتاجها، ما أثر على توافرها بمختلف الأسواق، كما أنه من المتوقع أن تتراجع أسعار البامية في حال زيادة الانتاج منها.

وأكد نائب رئيس الشعبة أن أهم العوامل التي تتحكم في أسعار المنتجات الزراعية الكمية المنتجة منها، بجانب آليات العرض والطلب التي تؤثر بشكل مباشر على أسعار المنتجات، مؤكدا وجود اكتفاء ذاتي من الخضروات والفاكهة والموالح، سواء للاستهلاك المحلي أو للتصدير.

توقعات أسعار الثوم







وتوقع النجيب، حدوث انخفاض ملحوظ في أسعار الثوم خلال الموسم «الصيفي»، ما سيجعل سعره في متناول جميع المواطنين، حيث سبق وأن سجل سعر الكيلو منه 80 جنيها الفترة الماضية، ليتراوح الآن بين 12 إلى 15 جنيها داخل أسواق الجملة، ويصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 17 إلى 20 جنيها للكيلو.