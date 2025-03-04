مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالأقصر

تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الأقصر، بالتعاون مع قطاع الأمن العام، من تحديد مكان اختباء أحد العناصر الجنائية شديدة الخطورة المطلوب ضبطهم، وذلك لتورطه في واقعة إطلاق النار على أحد ضباط الشرطة أثناء تنفيذ أحكام قضائية، ما أدى إلى استشهاد الضابط ومصرع مطلق النار عليه.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف العنصر الجنائي بدائرة مركز شرطة الأقصر، وبادر بإطلاق النار تجاه القوات، وأسفر التعامل عن مصرعه، وتم ضبط بندقية آلية وعدد من الطلقات بحوزته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة وتعزيز الأمن.