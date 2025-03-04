مصرع فتاة سقطت من الطابق الثالث أثناء تركيب الستارة في بولاق الدكرور

لقت فتاة مصرعها بعد أن اختل توازنها وسقطت من شباك غرفتها بالطابق الثالث أثناء تركيب الستارة، وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة

تلقى العميد عمرو حجازي رئيس قطاع الغرب إخطارا من العقيد محمد الصغير مفتش مباحث بولاق الدكرور يفيد فيه مصرع فتاة سقطت من علو.

على الفور انتقل المقدم أحمد عصام رئيس مباحث بولاق والرائد على باسل معاون أول القسم والقوة المرافقة لهما إلى مكان الواقعة، وتبين مصرع «نور. م» 17 سنة، بعد أن اختل توزنها وسقطت من الطابق الثالث أثناء تركيب ستارة بشباك غرفتها مما أدى إلى وفاتها في الحال، وتولت النيابة التحقيق.