مصرع محاسب وإصابة زوجته وأولاده في حادث تصادم بحدائق أكتوبر

لقى مٌحاسب قانوني مصرعه وأصيبت زوجته وأولاده باشتباه كسر بالجمجمة، وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلاقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة إخطارا من المقدم محمد نجيب رئيس مباحث حدائق أكتوبر يفيد فيه أثناء سير سيارة ملاكي يقودها محاسب قانوني 40 سنة متوفي وبصحبته زوجته وطفلين أولاده اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى إلى انقلاب السيارة ووفاة قائدها وإصابة زوجته وأولاده، وتولت النيابة التحقيق