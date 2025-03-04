إصابة 9 عمال في حادث تصادم بحدائق أكتوبر

إصابة 9 عمال في حادث تصادم بحدائق أكتوبر

إصابة 9 عمال في حادث تصادم بحدائق أكتوبر

أُصيب 9 عمال في حادث تصادم بدائرة قسم حدائق أكتوبر، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بعد اختلال عجلة القيادة بيد قائدها، وأسفر الحادث عن إصابة السائق بكسور وكدمات متفرقة، بالإضافة إلى إصابة الركاب الثمانية بجروح متفرقة.

تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارا من المقدم محمد نجيب، رئيس مباحث حدائق أكتوبر، يفيد بانقلاب الميكروباص أثناء سيره، مما أسفر عن الإصابات.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، ورفع آثار الحادث لتسيير حركة المرور، وحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

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