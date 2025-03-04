بعد رصد مئات الهزات الأرضية.. بركان هائل على وشك الانفجار في أمريكا

حذرت مجموعة من العلماء المتخصصين من ثوران بركان يبلغ ارتفاعه 11 ألف قدم، يقع في ولاية ألاسكا الأمريكية، بعد رصد نشاط زلزالي متزايد، ونزوح لسطح الأرض وانبعاثات غازية، وكلها علامات على ثوران وشيك، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

وبدأ النشاط الزلزالي بالقرب من جبل سبور في أبريل 2024، ورصدت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية مئات الهزات الأرضية الصغيرة خلال الأيام القليلة الماضية، في دائرة قطرها 30 ميلاً حول البركان.

ويوم الأربعاء، ضرب زلزال بقوة 3.7 درجة على مقياس ريختر بالقرب من مدينة بيترسفيل في الساعة 11:44 صباحًا، على بعد حوالي 30 ميلًا شمال غرب جبل سبور، وضرب هذا الزلزال على عمق 65 ميلاً تحت سطح الأرض، وهو عمق زلزال يرتبط عادةً بحركة الصفائح التكتونية.

قد يحدث خلال أسابيع

لكن بما أن جبل سبور يظهر علامات الاضطراب، فقد يكون الزلزال مرتبطا بتصاعد الصهارة من أعماق وشاح الأرض، ويقدر العلماء أن ثورانًا بركانيًا قد يحدث خلال الأسابيع أو الأشهر القليلة المقبلة.

من المرجح حدوث ثوران في فتحة التهوية الجانبية لجبل سبور

وقال مات هاني، العالم المسؤول في مرصد البراكين في ألاسكا والتابع لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، لموقع ديلي ميل، إنه من المرجح حدوث ثوران في فتحة التهوية الجانبية وسيكون انفجارًا هائلاً، ويؤدي إلى إطلاق سحب متعددة من الرماد قد ترتفع إلى ارتفاع يصل إلى 50 ألف قدم في الهواء.