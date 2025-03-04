دينا فؤاد: «حكيم باشا» كان تحديا كبيرا.. وعناصر العمل جذبتني للمشاركة به

قالت الفنانة دينا فؤاد إن هناك عدة عوامل جعلتها متحمسة للمشاركة في مسلسل حكيم باشا، الذي جمعها مع النجم مصطفى شعبان، حيث أشارت إلى أن الورق كان من البداية جاذبا لها، بالإضافة إلى المخرج وشركة الإنتاج والنجاح الكبير الذي يتمتع به مصطفى شعبان، ما شكل حافزًا قويًا لها، مضيفة أن الدور الذي تقدمه في المسلسل كان صعبًا للغاية، ولكنها كانت متحمسة لتقديمه بالشكل الأمثل.

وأوضحت دينا فؤاد، خلال مداخلة ببرنامج «العيد فرحة»، على قناة dmc، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه زكي، أنها كانت تتوقع نجاح الدور بسبب حدسها الفني، حيث كانت لديها «حاسة سادسة» تساعدها في اختيار الأعمال التي قد تنجح، مضيفة أن ردود الفعل الإيجابية التي تلقتها من الجمهور على السوشيال ميديا وكذلك في الشارع كانت دافعًا كبيرًا لها، ما جعلها تشعر بالفخر والفرح من النجاح الذي حققته الشخصية.

كما أكدت أنها تتابع دائمًا تفاعل الجمهور على السوشيال ميديا، ما يساهم في تعزيز ثقتها في نجاح العمل، متمنية أن تستمر في تحقيق النجاحات، سواء في رمضان أو في غيره، وأن تكون دائمًا مصدرًا للإشراق على شاشة التلفزيون.