وفاة زوجة الفنان نضال الشافعي بعد 22 يوما من رحيل والدتها

رحلت، منذ قليل، هند محمد علي زوجة الفنان نضال الشافعي، بحسب ما ذكره الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، لـ«الوطن»، مؤكدًا أنها رحلت بعد صراع مع المرض.

وفاة زوجة الفنان نضال الشافعي

وتوفيت هند محمد علي زوجة الفنان نضال الشافعي، بعد صراع مع المرض، حيث لحقت بوالدتها عقب 22 يوما من وفاتها، حيث توفيت 11 مارس الماضي.

وكانت «هند» قد نعت، في وقت سابق، والدتها عبر صفحتها على «فيسبوك» قائلة: «البقاء والدوام لله أمي في ذمة الله».