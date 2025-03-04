المخرج محمد عادل: أحمد مكي فاجأني بتقديم شخصية جديدة في «الغاوي»

قال المخرج محمد عادل، مٌخرج مسلسل «الغاوي»، إنه وفريق العمل اهتموا بتفاصيل دقيقة عن شخصية البطل بشكل جيد، وحرصوا على جعل المشهد واقعيًا جدًا، حيث تمت زيارة أماكن عديدة لدراسة كيفية سير الحمام، وخصوصًا أن أحمد مكي بطل العمل، هو في الأساس غاوي.

محمد عادل: أحمد مكي قدم تفاصيل دقيقة عن طريقة المشي

وأضاف عادل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جاسمين طه زكي، ببرنامج «العيد فرحة»، المذاع على فضائية «dmc»، أن مكي قدم لهم تفاصيل دقيقة عن طريقة المشي، وتنسيق الخطوات، مما ساعدهم في إتقان المشهد بشكل جيد وواقعي، مُؤكدًا أن النتيجة كانت رائعة، مٌعتبرًا أن المشهد أشبه بلُوحة فنية، مشيدًا بالمجهود الكبير الذي بذله الجميع.

وأشار عادل إنه أغلق كل التطبيقات والسوشيال ميديا أثناء فترة التصوير من أجل التركيز على المسلسل، لكن من خلال المٌحيطين به، علم أن المسلسل حقق نجاحًا جيدًا، مؤكدًا أن أكثر شيء كان يُشكل تحديًا بالنسبة له هو تغيير الصورة المعتادة عن أحمد مكي، الذي اعتاد الجمهور على مشاهدته في أدوار كوميدية مثل «الكبير»، حيث كان من الصعب تقديمه بشكل مُختلف تمامًا، لأن مُسلسل الغاوي كان من نوع درامي شعبي.

مكي استعد لتحمل المخاطر الفنية

وأضاف المخرج أنه خلال التحضير للعمل، كان دائمًا يتحدث مع أحمد مكي حول التفاصيل الفنية، مُعربًا عن سعادته بالعمل معه نظرًا لأنه محترف يعرف لما يتطلبه الدور، مُشيرًا إلى أن مكي كان مستعدًا لتحمل المخاطر الفنية التي يطرحها العمل الجديد، مع وجود كيمياء وتفاهم بينهما في العمل، مما أسهم في نجاحه.

وأوضح عادل أنه إذا توفرت الظروف، فإنه سيكون سعيدًا بالعمل مع مكي مرة أخرى في المستقبل، حيث يعتبره شخصًا مبدعًا ومحبًا للمغامرة في المجال الفني.