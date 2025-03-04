محمد محمود: غادة عبد الرازق قدمت شخصيتها بإبداع.. وكواليس العمل كانت رائعة

قال الفنان محمد محمود، إنه مٌنذ اللحظة التي عٌرض عليه تجسيد شخصية «عم حسبو» في المسلسل الجديد، كان يعلم أنه سيُواجه اختبارًا صعبًا، خاصة أن الشخصية ترتبط بفيلم «شباب امرأة» الذي قدمه عبد الوارث عسر في عام 1956، مُوضحًا أن التعامل مع هذه الشخصية كان تحدٍ كبير، حيث يعتبر أن الانطباع الأول يدوم، وبالتالي فإن أي فنان سيحاول تقديم هذه الشخصية سيواجه نقدًا كبيرًا.

وأضاف محمود، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جاسمين طه زكي، ببرنامج «العيد فرحة»، المذاع على فضائية «dmc»، أنه كان حريصًا الابتعاد عن تقليد عبد الوارث عسر في أدائه، مُشيرًا إلى أن الأصل موجود ولا يُمكن تقليده، مؤكدًا أنه رغم عشقه لفيلم «شباب امرأة» وكل عناصره الناجحة، إلا أنه كان يسعى لإضافة لمسته الخاصة للشخصية، وتقديمها بشكل عصري يتناسب مع العصر الحالي.

محمد محمود: حريص على العمل مع غادة عبد الرازق

وأوضح أنه إذا سُئل عن أي منهما الأفضل بينه وبين عبد الوارث عسر في هذه الشخصية، فإنه سيرشح «عسر» بلا شك، مؤكدًا أنه كان متحمسًا للعمل مع غادة عبد الرازق للمرة الأولى، وغادة قدمت الشخصية بكل إبداع وفن.

وأشار إلى القلق الطبيعي الذي يشعر به الجميع عند تجسيد شخصية مشهورة مثل شخصية «عم حسبو»، لكنه كان متأكدًا من أن غادة قدمت دورها بكل اقتدار، مؤكدًا أن كواليس العمل كانت رائعة، حيث كان التعاون بين فريق العمل مليئًا بالتفاهم والاحترام، وخصوصًا مع المخرج أحمد حسن، والمؤلف محمد سليمان عبد الملك، وكان المسلسل يحمل طابعًا من المُتعة والإبداع، مما يجعل المشاهد هو الرابح الأكبر في النهاية.