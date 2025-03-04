«حياة كريمة» تهنئ «المتحدة» على تعيينها الإعلامي سمير عمر مديرا لقطاع الأخبار

تقدمت مؤسسة حياة كريمة بخالص التهنئة إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بمناسبة تعيين الإعلامي سمير عمر مديرا لقطاع الأخبار بالشركة، في خطوة تعكس رؤية واضحة لتطوير الأداء الإعلامي، وتعزيز دوره في تشكيل الوعي المجتمعي، ضمن الخطة التي تتبناها الشركة.

وتؤكد المؤسسة تقديرها العميق للدور الحيوي الذي تقوم به الشركة المتحدة في دعم الإعلام الوطني المهني، وتثمن اختيار شخصية إعلامية لها سجل مهني مميز مثل سمير عمر، الذي يمتلك خلفية أكاديمية رفيعة في الإعلام الرقمي والأمن السيبراني، إلى جانب خبرات ممتدة في عدد من كبرى المؤسسات الإعلامية داخل مصر وخارجها، ومساهمات متعدده في مجالات التغطية الإخبارية وصناعة الوثائقيات والتحليل السياسي.

وأكدت المؤسسة في بيان، أن مجتمعنا في أمس الحاجة إلى إعلام وطني واع، يعكس هموم الناس، ويعزز القيم الأخلاقية ويواجه التحديات بحرفية وموضوعية.

وتابعت: ذلك لن يتحقق إلا من خلال تكامل جهود مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الإعلام، جنبا إلى جنب مع المؤسسات التنموية والمجتمعية، للارتقاء بالمجتمع وتأسيس وعي حقيقي، يدعم بناء الإنسان المصري في ظل الجمهورية الجديدة.