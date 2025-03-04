«الصحفيين» تعقد الاجتماع الثالث لانخابات التجديد النصفي اليوم

«الصحفيين» تعقد الاجتماع الثالث لانخابات التجديد النصفي اليوم

«الصحفيين» تعقد الاجتماع الثالث لانخابات التجديد النصفي اليوم

يعقد مجلس نقابة الصحفيين اليوم، الاجتماع الثالث للجمعية العمومية للنقابة، في تمام الساعة العاشرة صباحا، إعمالًا لنصوص المواد (33)، (34)، (35) من قانون النقابة (76 لسنة 1970م).

وكان وجه مجلس النقابة الدعوة لحضور الاجتماع الثالث للجمعية العمومية، ويتضمن جدول الأعمال ما يأتي:

1- التصديق على محضر الجلسة المنعقدة في (مارس 2023م).
2- النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025م واعتماده.
3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2024م، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م.
4- مناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة والاقتراحات المقدمة من الأعضاء.
5- انتخاب النقيب وستة من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على مقعد النقيب تجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساءً.
6- ما يرى مجلس النقابة عرضه على الجمعية العمومية من الأمور العاجلة، التي تطرأ بعد توجيه الدعوة.
في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية في المرة الثالثة (25%) حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا.
تتم دعوة الجمعية العمومية يوم الجمعة 18/4/2025م بحضور نفس النسبة (25%).

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