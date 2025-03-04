«شئون الأسرى»: إسرائيل ارتكتب جريمة بحق الطفل الشهيد وليد أحمد.. تجويع ممنهج

«شئون الأسرى»: إسرائيل ارتكتب جريمة بحق الطفل الشهيد وليد أحمد.. تجويع ممنهج

«شئون الأسرى»: إسرائيل ارتكتب جريمة بحق الطفل الشهيد وليد أحمد.. تجويع ممنهج

كشفت هيئة شئون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني بأن إدارة سجن مجدو ارتكبت جريمة ممنهجة بحق الطفل الشهيد وليد أحمد 17 عامًا، وأظهرت نتائج التشريح أن التجويع الممنهج كان السبب الرئيسي لتدهور حالته الصحية، مما أدى إلى إصابته بأعراض خطيرة انتهت بوفاته، بحسب «تليفزيون فلسطين».

معاينة طبية

وأضاف التقرير الذي نشرته الهيئة، أنه بحسب التقرير الطبي، فقد خضع الشهيد وليد للمعاينة الطبية مرتين، الأولى في ديسمبر 2024 والثانية في فبراير 2025، وذلك بعد إصابته بمرض الجرب «السكايبوس».

عدم الحصول على كمية كافية من الطعام

وأوضحت الهيئة أن الشهيد اشتكى لاحقًا من عدم حصوله على كمية كافية من الطعام، مما أدى إلى مزيد من التدهور في حالته الصحية.

وفي 22 مارس 2025، فقد الوعي داخل السجن، ولم يتم نقله إلى العيادة إلا بعد ذلك، حيث فشلت محاولات الإنعاش وتم الإعلان عن استشهاده.

نتائج الفحوصات

وتابع التقرير أن نتائج الفحوص الطبية كشفت عن انتفاخ وتكتلات هوائية تمتد إلى غشاء القلب، والرقبة، وجدار الصدر، والبطن، والأمعاء، كما تبين وجود ضمور شديد، وبطن غائر، وغياب تام لكتلة العضلات والدهون في الجزء العلوي من الجسم والأطراف، إلى جانب طفح جلدي ناتج عن الجرب في عدة مناطق من جسده، وخاصة الأطراف السفلية.

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