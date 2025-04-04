أخبار غزة.. دعوات للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية وتحذير من التجويع كأسلوب حرب

طالب رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الدكتور يونس الخطيب، بفتح تحقيق مستقل في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة، ومحاسبة المسؤولين عنها، وفقا لآخر أخبار غزة التي نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية».

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وأشار «الخطيب» إلى أن الجمعية فقدت 30 من أفراد طواقمها قبل حادثة حي تل السلطان في مدينة رفح، مؤكدًا أن إسرائيل تفرض حصارًا كاملاً على القطاع منذ أكثر من شهر، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني.

الوضع في غزة يرقى إلى «التجويع كأسلوب حرب»

من جانبه، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن الحصار الإسرائيلي لغزة قد يصل إلى حد استخدام التجويع كأسلوب حرب، معربًا عن صدمته إزاء مقتل 15 من العاملين في المجال الطبي والإنساني مؤخرًا، ما يثير مخاوف متزايدة من ارتكاب الجيش الإسرائيلي جرائم حرب، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

ودعا «تورك» إلى فتح تحقيق دولي مستقل وسريع، مؤكدًا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن أي انتهاك للقانون الدولي.

إدانة أممية للقصف الإسرائيلي

وفي إحاطته لمجلس الأمن، أوضح أن الجيش الإسرائيلي يواصل قصف مخيمات النازحين الذين اضطروا للفرار مرارًا، مشيرًا إلى أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية لا تلتزم بمتطلبات القانون الدولي الإنساني، مؤكدًا أن الحصار المفروض على غزة منذ أكثر من شهر يمثل «عقابًا جماعيًا» وقد يرقى إلى «استخدام التجويع كأسلوب حرب».