صافرات الإنذار تدوي في غلاف غزة.. وقصف إسرائيلي متواصل شرق القطاع

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن دوي صافرات الإنذار في مستوطنة كفار عزة الواقعة في غلاف قطاع غزة، وفقًا لوكالات أنباء.

تواصل القصف الإسرائيلي على شرق مدينة غزة

ومن جانبها، أكدت مصادر محلية فلسطينية، تواصل القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي على حيي الشجاعية والزيتون شرق مدينة غزة، بحسب ما جاء في «القاهرة الإخبارية».

وفي وقت سابق، طالب رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الدكتور يونس الخطيب، بإجراء تحقيق مستقل في جرائم الاحتلال بقطاع غزة ومحاسبة المسؤولين عنها.

فقدان 30 من طواقم الهلال الأحمر في غزة

وأضاف رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني: «فقدنا 30 من أفراد طواقمنا قبل حادثة حي تل السلطان في مدينة رفح الفلسطينية».

وأشار رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إلى أن إسرائيل تفرض حصارًا تامًا على قطاع غزة، منذ أكثر من شهر بما ينتهك القانون الإنساني.