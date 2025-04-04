صافرات الإنذار تدوي في غلاف غزة.. وقصف إسرائيلي متواصل شرق القطاع

صافرات الإنذار تدوي في غلاف غزة.. وقصف إسرائيلي متواصل شرق القطاع

صافرات الإنذار تدوي في غلاف غزة.. وقصف إسرائيلي متواصل شرق القطاع

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن دوي صافرات الإنذار في مستوطنة كفار عزة الواقعة في غلاف قطاع غزة، وفقًا لوكالات أنباء.

تواصل القصف الإسرائيلي على شرق مدينة غزة

ومن جانبها، أكدت مصادر محلية فلسطينية، تواصل القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي على حيي الشجاعية والزيتون شرق مدينة غزة، بحسب ما جاء في «القاهرة الإخبارية».

وفي وقت سابق، طالب رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الدكتور يونس الخطيب، بإجراء تحقيق مستقل في جرائم الاحتلال بقطاع غزة ومحاسبة المسؤولين عنها.

فقدان 30 من طواقم الهلال الأحمر في غزة

وأضاف رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني: «فقدنا 30 من أفراد طواقمنا قبل حادثة حي تل السلطان في مدينة رفح الفلسطينية».

وأشار رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إلى أن إسرائيل تفرض حصارًا تامًا على قطاع غزة، منذ أكثر من شهر بما ينتهك القانون الإنساني.

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا