غارات أمريكية تستهدف محافظة صعدة شمال غربي اليمن

غارات أمريكية تستهدف محافظة صعدة شمال غربي اليمن

غارات أمريكية تستهدف محافظة صعدة شمال غربي اليمن

ذكرت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي إن غارات جوية أمريكية استهدفت اليوم مواقع في محافظة صعدة شمال غربي اليمن، وذلك وفقًا لما نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

وأفاد مراسل القناة بتجدد الضربات الأمريكية على مواقع الحوثيين في كتاف بمحافظة صعدة شمال غربي اليمن.

وبدأت القوات الأمريكية هجمات واسعة خلال الفترة الماضية في مناطق سيطرة الحوثيين، وطالت الضربات الجوية الأمريكية عدة مواقع في العاصمة صنعاء ومحافظات خاضعة لسيطرة الحوثيين شمالي اليمن.

وكانت جماعة الحوثي شنت منذ أكتوبر 2023 هجمات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة ضد أهداف في إسرائيل، فيما شنَّت إسرائيل أربع موجات من الهجمات الجوية المميتة طوال الفترة الماضية، طالت العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة الساحلية الخاضعتين لسيطرة الحوثيين.

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