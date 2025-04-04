«المترو» ينفي نشوب حريق بمحطة روض الفرج: ماس كهربائي وراء تصاعد الأدخنة

نفت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق ما تردد بشأن نشوب حريق داخل محطة روض الفرج بالخط الثاني أو وقوع أي إصابات، وذلك وفقًا لما أوردته قناة «إكسترا نيوز».

«المترو» يوضح حقيقة تصاعد الأدخنة في محطة روض الفرج

وأوضحت الشركة أن ما حدث هو تصاعد أدخنة من إحدى الغرف الفنية بالمحطة نتيجة حدوث ماس كهربائي، مؤكدة أن الخبر المتداول حول وجود حريق غير صحيح على الإطلاق.

لا أضرار أو إصابات في محطة روض الفرج

وأشارت إلى أن فرق الطوارئ والصيانة تحركت فورًا إلى موقع الحادث، وتم سحب الأدخنة من المحطة دون وقوع أي أضرار أو إصابات أو تأثير على حركة القطارات، كما جرى إخلاء الركاب مؤقتًا حرصًا على سلامتهم.

ولفتت الشركة إلى استئناف الخدمة بالمحطة بعد 25 دقيقة فقط، مؤكدة أن جميع أنظمة التشغيل تعمل بشكل طبيعي.