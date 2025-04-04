موعد صلاة الجمعة في المحافظات اليوم 4 إبريل.. «عشان متفوتش الخطبة»

تختلف مواقيت الصلاة بين المحافظة والأخرى بسبب فرق التوقيت، الأمر الذي يجعل المصلين يحرصون على متابعة مواقيت الصلاة بشكل يومي حتى يتمكنوا من أداء الصلوات في موعدها وتجنب تأخيرها، ومن أبرز الصلوات التي يهتم بها المصلون صلاة الجمعة، إذ أنهم ينتظرونها كل أسبوع لنيل فضلها، ما يجعلهم يهتمون بمعرفة موعد صلاة الجمعة حتى يتمكنوا من حضور الخطبة.

وتحرص الهيئة العامة للمساحة على الإعلان عن مواقيت الصلاة باستمرار للتسهيل على المصلين معرفة موعد الصلاة، ونوضح من خلال هذا التقرير موعد صلاة الجمعة اليوم 4 إبريل في القاهرة والمحافظات كالتالي:

موعد صلاة الجمعة في القاهرة والجيزة

ويتمثل موعد صلاة الجمعة في القاهرة والجيزة في الآتي:

موعد أذان الظهر في القاهرة الساعة 11:58 مساء.

موعد أذان الظهر في الجيزة: الساعة 11:58 مساء.

موعد صلاة الجمعة في المحافظات