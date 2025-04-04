موعد صلاة الجمعة في المحافظات اليوم 4 إبريل.. «عشان متفوتش الخطبة»
موعد صلاة الجمعة في المحافظات اليوم 4 إبريل.. «عشان متفوتش الخطبة»
تختلف مواقيت الصلاة بين المحافظة والأخرى بسبب فرق التوقيت، الأمر الذي يجعل المصلين يحرصون على متابعة مواقيت الصلاة بشكل يومي حتى يتمكنوا من أداء الصلوات في موعدها وتجنب تأخيرها، ومن أبرز الصلوات التي يهتم بها المصلون صلاة الجمعة، إذ أنهم ينتظرونها كل أسبوع لنيل فضلها، ما يجعلهم يهتمون بمعرفة موعد صلاة الجمعة حتى يتمكنوا من حضور الخطبة.
وتحرص الهيئة العامة للمساحة على الإعلان عن مواقيت الصلاة باستمرار للتسهيل على المصلين معرفة موعد الصلاة، ونوضح من خلال هذا التقرير موعد صلاة الجمعة اليوم 4 إبريل في القاهرة والمحافظات كالتالي:
موعد صلاة الجمعة في القاهرة والجيزة
ويتمثل موعد صلاة الجمعة في القاهرة والجيزة في الآتي:
- موعد أذان الظهر في القاهرة الساعة 11:58 مساء.
- موعد أذان الظهر في الجيزة: الساعة 11:58 مساء.
موعد صلاة الجمعة في المحافظات
- موعد أذان الظهر في الإسكندرية: الساعة 12:03 مساء.
- موعد أذان الظهر في أسيوط: الساعة 11:58 مساء.
- موعد أذان الظهر في بني سويف: الساعة 11:59 مساء.
- موعد أذان الظهر في قنا: الساعة 11:52 مساء.
- موعد أذان الظهر في المنيا: الساعة 12:00 مساء.
- موعد أذان الظهر في العاصمة الإدارية الجديدة: الساعة 11:56 مساء.
- موعد أذان الظهر في سوهاج: الساعة 11:56 مساء.
- موعد أذان الظهر في أسوان: الساعة 11:51 مساء.
- موعد أذان الظهر في الأقصر: الساعة 11:52 مساء.
- موعد أذان الظهر في سفاجا: 11:47 صباحًا.
- موعد أذان الجمعة في بورسعيد: الساعة 11:54 مساء.
- موعد أذان الظهر في مطروح: الساعة 12:14 مساءً.
- موعد أذان الظهر في العلمين: الساعة 12:07 مساءً.
- موعد أذان الظهر في مرسى علم: الساعة 11:44 صباحًا.
- موعد أذان الظهر في المنوفية: الساعة 11:59 مساء.
- موعد أذان الظهر في الفيوم: الساعة 12:00 مساء.
- موعد أذان الظهر في المنصورة: الساعة 11:58 مساء.
- موعد أذان الظهر في الزقازيق: الساعة 11:57 مساء.