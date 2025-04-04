أسعار البيض اليوم الجمعة 4-4-2025 في بورصة الدواجن
أسعار البيض اليوم الجمعة 4-4-2025 في بورصة الدواجن
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أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمجلس الوزراء، تحديثا جديدا في أسعار البيض اليوم الجمعة 4-4-2025 في مصر بالنسبة للمستهلك، وذلك مع بداية التعاملات، حيث وصل سعر كرتونة البيض الأبيض إلى 163 جنيهًا.
سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك
سجل متوسط سعر كرتونة البيض البلدي اليوم في مصر 175 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر البيضة الواحدة بالنسبة للمستهلك «قطاعي» نحو 6.5 جنيه.
فيما بلغ متوسط سعر طبق البيض الأبيض اليوم في مصر نحو 169.34 جنيه، بينما سجل متوسط سعر البيضة الواحدة بالنسبة للمستهلك «قطاعي» 5.75 جنيه.
وعن سعر كرتونة البيض الأحمر للمستهلك فقد سجلت اليوم نحو 171.93 جنيهًا، فيما سجلت متوسط سعر البيضة الواحدة بالنسبة للمستهلك «قطاعي» إلى 6 جنيهات.
سعر البيض اليوم في بورصة الدواجن
شهدت أسعار البيض اليوم الجمعة 4-4-2025 في بورصة الدواجن والمزارع، تحديثا جديدا كما يلي:
أسعار البيض اليوم
سجل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن بين 154 و158 جنيهًا، وتصل إلى المستهلك بنحو 169.34 جنيه.
وبالنسبة لسعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن سجل ما بين 156 و160 جنيهًا، وتصل إلى المستهلك بنحو 171.93 جنيه.
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