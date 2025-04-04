شرب مياه القرنفل.. التوقيت الصحيح والطريقة الأمثل لتناوله

القرنفل من الأعشاب المستخدمة في الطب التقليدي منذ قرون بعيدة لفوائده الصحية المتعددة عند نقعه في الماء وشربه، والكثيرون عادةً ما يلجأون لاستخدام الأعشاب للعلاج أو المساعدة في تخطيي مشكلة ما، لذا خلال السطور التالية نستعرض فوائد شرب مياه القرنفل وأفضل توقيت لتناوله، والطريقة الصحيحة لإعداده، وفقًا لموقع Healthline الطبي.

شرب مياه القرنفل

يحتوي القرنفل على مجموعة من المركبات النشطة مثل الأوجينول الذي يتميز بخصائص مضادة للأكسدة والالتهابات، مما يجعله مفيدًا للصحة ومنها، تحسين الهضم إذ يساعد ماء القرنفل على تحفيز إفراز الإنزيمات الهاضمة، مما يقلل من مشاكل عسر الهضم، الانتفاخ والغازات، وتقوية المناعة وذلك بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والفيروسات، يعزز القرنفل مناعة الجسم ويحمي من العدوى، وتنظيم مستويات السكر في الدم حيث أظهرت بعض الدراسات أن القرنفل يمكن أن يساعد في تحسين حساسية الأنسولين، مما يجعله خيارًا مفيدًا لمرضى السكري، وتحسين صحة الفم والأسنان إذ يمتلك تأثيرًا مضادًا للبكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة، كما يساعد في تخفيف آلام الأسنان.

يحتوي القرنفل على مركبات تساعد في تقليل الالتهابات وحماية الكبد من الأضرار الناتجة عن السموم، وتحسين صحة القلب ويساعد الأوجينول في تقليل ضغط الدم والكوليسترول الضار، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

التوقيت المثالي لشرب مياه القرنفل

شرب مياه القرنفل على الريق صباحًا يساعد في تنشيط الجهاز الهضمي، وتعزيز المناعة، وتخفيف الالتهابات، وقبل النوم يمكن أن يكون مفيدًا للاسترخاء، وتحسين صحة الجهاز التنفسي، وتخفيف أعراض البرد، وقبل الوجبات لمن يعانون من مشكلات في الهضم، يفضل شربه قبل الأكل لتعزيز إفراز العصارات الهاضمة.

طريقة تحضير ماء القرنفل

3 أو 4 حبات قرنفل كاملة

كوب ماء ساخن

عسل أو عصير ليمون حسب الرغبة

ضع حبات القرنفل في كوب ماء مغلي.

اتركه ينقع لمدة 10-15 دقيقة، وقم بتصفية المشروب، ويمكنك إضافة العسل أو الليمون حسب الرغبة، كما يفضل شربه دافئًا للحصول على أقصى فائدة.

كما يجب استهلاك مياه القرنفل باعتدال، لأن الإفراط فيه قد يسبب تهيج المعدة، خاصة عند تناوله بكثرة، وانخفاض مستوى السكر في الدم، مما قد يكون خطرًا لمرضى السكري الذين يتناولون أدوية تخفض السكر، يؤثر على سيولة الدم، نظرًا لأن الأوجينول يعمل كمضاد للتجلط، لذا يجب الحذر عند تناوله مع أدوية مميعة للدم.