«متحدث الوزراء»: المواطن يستفيد من تطوير المناطق غير المخططة

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء يتابع جهود تطوير المناطق غير المخططة، وخلال اجتماع أمس، بحضور عدد من الوزراء ومحافظ الجيزة ورئيس مجلس إدارة التنمية الحضرية، جرى استعراض بعض المناطق في شمال الجيزة، وموقف تطوير منطقة أرض مطار إمبابة، وهناك عدد من العمارات السكنية التي جرى إنشاؤها من قبل، لكنها كانت في حاجة إلى عمليات تطوير ورفع الكفاءة.

أضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»: «جميع الحاضرين استعرضوا الجهود الذي يمكن بذلها لتطوير هذه المنطقة والرؤى المختلفة، خاصة أن عملية التطوير تتطلب دفع تعويضات وتوفير مساكن بديلة للمواطنين، وبالتالي، جرى استعراض كل الرؤى».

وواصل: «في العادة نحصر المواطنين الموجودين في المنطقة، وندفع التعويضات أو نوفر المساكن البديلة، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء، ونطور مستوى المنطقة، خاصة للمواطنين الذين يرغبون في الاستمرار بنفس المنطقة، وسيستفيد المواطنون من عملية التطوير الشاملة دون شك».

«متحدث الوزراء»: مشروعات كبيرة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لتوليد الكهرباء

وتحدث المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن جهود الدولة المصرية في قطاع الطاقة ما بين القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية وتأمين احتياجات القطاع من المنتجات البترولية والتحديات واستعدادات الدولة لفصل الصيف، وقال إنّ الدولة مهتمة بهذا الملف، وجرى العمل على أكثر من محور، وتوفير المخصصات المالية لتوفير الوقود للمحطات التقليدية للكهرباء.

وتابع: «هناك خطة من وزارة الكهرباء لرفع كفاءة استخدام محطات الكهرباء والعمل على رفع جودة تقديم الخدمة من خلال استخدام أحدث النظم التكنولوجية».

حماية البيئة وخفض انبعاثات الكربون

وواصل: «هناك مشروعات كبيرة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لتوليد الكهرباء، منها محطات الطاقة الشمسية ومحطات الرياح بجانب مشروعات الربط الكهربائي مع الدول الشقيقة، خاصة مع السعودية.. وكل هذه الجهود تستهدف زيادة كفاءة إنتاج الطاقة والعمل على زيادة إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لحماية البيئة وخفض انبعاثات الكربون».