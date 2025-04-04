أسعار سبائك الذهب اليوم الجمعة 4-4-2025.. تحديث في بداية التعاملات

أعلنت مؤسسة «جولد بيليون» المتخصصة في أبحاث الذهب تحديث أسعار سبائك الذهب اليوم الجمعة 4-4-2025، التي تشهد رواجًا في الأسواق خاصة لمن يرغب في الاستثمار إذ تحتفظ السبائك بقيمتها ولا يخسر البائع في المصنعية.

أسعار سبائك الذهب اليوم الجمعة

وتأتي أسعار سبائك الذهب اليوم الجمعة 4-4-2025 في التحديث المعلن من مؤسسة «جولد بيليون» المتخصصة في أبحاث الذهب ، كالتالي:

سعر سبائك الذهب 1 جرام

سجل سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام اليوم الجمعة 5061 جنيهًا، يشمل سعر المصنعية.

سعر سبائك الذهب 5 جرامات

سعر سبائك وزن 5 جرامات 25305 جنيهات، يشمل سعر المصنعية.

سعر سبائك الذهب 10 جرامات

سعر سبائك الذهب وزن 10 جرامات 50610 جنيهات، يشمل سعر المصنعية.

سعر سبائك الذهب 20 جراما

سعر سبائك الذهب وزن 20 جراما اليوم الجمعة، 101 ألف و220 جنيهًا، يشمل سعر المصنعية.

سعر سبائك الذهب 50 جراما

سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرامًا، 253 ألفًا و500 جنيه، يشمل سعر المصنعية.

سعر سبائك الذهب 100 جرام

سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام اليوم الجمعة، 506 آلاف و100 جنيه، يشمل سعر المصنعية وفق شعبة الذهب والمجوهرات.