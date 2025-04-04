جيهان الشماشرجي: لم أخضع لأي عمليات تجميل

حل أبطال مسلسل إخواتي ضيوفا على برنامج معكم الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر شاشة قناة on، وكان من بينهم الفنانة جيهان الشماشرجي التي كشفت عن حقيقة خضوعها لعمليات تجميل في وجهها؟

هل خضعت جيهان الشماشرجي لعمليات تجميل؟

ووجهت الإعلامية مني الشاذلي خلال برنامجها معكم، سؤالا للفنانة جيهان الشماشرجى عما إذا كانت خضعت لعملية تجميل في وجهها؛ لترد نافية الأمر قائلة «زهقت جدا بجد دا فيه واحد امبارح كاتبلى على تويتر أنا كنت قاعد مع دكتور تجميل وبيقولي جيهان دي حقنت كمية فيلر في خدودها، حسسني أنه قاعد جنبي وشايف الحقنة».

وتابعت الشماشرجي: «أنا أعمل ايه أكتر من أني نزلت صورتي وأنا طفلة هيا هيا نفس الخدود وستات عيلتنا كلهم عندهم نفس خدود سهير البابلي دي أعمل إيه طيب».