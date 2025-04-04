انفجار سيارة مسؤول حكومي في أوكرانيا

أصيب مسؤول حكومي محلي وزوجته بجروح على إثر انفجار سيارة في منطقة دنيبروبيتروفسك وسط أوكرانيا، وفق لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

الشرطة الإقليمية، قالت إن الانفجار وقع حوالي الساعة 7:40 صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي « 06:40 صباحا بتوقيت القاهرة»، ووفق وكالة الأنباء الأوكرانية، فإن قوات إنفاذ القانون وخدمات الطوارئ توجهت إلى مكان الحادث، بما في ذلك النائب الأول لرئيس الشرطة الوطنية ورئيس إدارة التحقيقات الرئيسية، ماكسيم تسوتسكيريدزي، إلى جانب ضباط من جهاز الأمن الأوكراني ومكتب المدعي العام.

وجاء انفجار سيارة المسؤول الحكومة المحلي، بالتزامن مع إعلان وزارة الدفاع الروسية، من جانبها، إحراز قواتها تقدما ميدانيا جديدا في أوكرانيا، بعد السيطرة على بلدتي فيسيولوي في دونيتسك ولوبكوفوي في زابوروجيا، مشيرة، وفق لشبكة «يورو نيوز» الإخباريية الأوروبية، أن خسائر الجيش الأوكراني، تجاوزت 1130 جندياً على مختلف الجبهات.

خسائر أوكرانية

كما شملت خسائر القوات الأوكرانية، قنبلة موجهة أمريكية الصنع من طراز«جي دام»، و3 صواريخ «هيمارس» أمريكية و138 طائرة مسيرة أوكرانية، وأسفر هجوم روسي بطائرات مسيّرة على حي نوفوبافارسكي، بخاركيف، مساء أمس الخميس، عن مقتل شخصين وإصابة 3، فيما تسبب القصف بأضرار في مبانٍ سكنية واندلاع حرائق، وفي مدينة دنيبرو، جنوب شرق أوكرانيا، أُصيب ثلاثة أشخاص جراء هجوم واسع آخر بالمسيرات.