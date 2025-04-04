انفجار سيارة مسؤول حكومي في أوكرانيا

انفجار سيارة مسؤول حكومي في أوكرانيا

انفجار سيارة مسؤول حكومي في أوكرانيا

أصيب مسؤول حكومي محلي وزوجته بجروح على إثر انفجار سيارة في منطقة دنيبروبيتروفسك وسط أوكرانيا، وفق لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

الشرطة الإقليمية، قالت إن الانفجار وقع حوالي الساعة 7:40 صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي « 06:40 صباحا بتوقيت القاهرة»، ووفق وكالة الأنباء الأوكرانية، فإن قوات إنفاذ القانون وخدمات الطوارئ توجهت إلى مكان الحادث، بما في ذلك النائب الأول لرئيس الشرطة الوطنية ورئيس إدارة التحقيقات الرئيسية، ماكسيم تسوتسكيريدزي، إلى جانب ضباط من جهاز الأمن الأوكراني ومكتب المدعي العام.

وجاء انفجار سيارة المسؤول الحكومة المحلي، بالتزامن مع إعلان وزارة الدفاع الروسية، من جانبها، إحراز قواتها تقدما ميدانيا جديدا في أوكرانيا، بعد السيطرة على بلدتي فيسيولوي في دونيتسك ولوبكوفوي في زابوروجيا، مشيرة، وفق لشبكة «يورو نيوز» الإخباريية الأوروبية، أن خسائر الجيش الأوكراني، تجاوزت 1130 جندياً على مختلف الجبهات.

أوكرانيا

خسائر أوكرانية

كما شملت خسائر القوات الأوكرانية، قنبلة موجهة أمريكية الصنع من طراز«جي دام»، و3 صواريخ «هيمارس» أمريكية و138 طائرة مسيرة أوكرانية، وأسفر هجوم روسي بطائرات مسيّرة على حي نوفوبافارسكي، بخاركيف، مساء أمس الخميس، عن مقتل شخصين وإصابة 3، فيما تسبب القصف بأضرار في مبانٍ سكنية واندلاع حرائق، وفي مدينة دنيبرو، جنوب شرق أوكرانيا، أُصيب ثلاثة أشخاص جراء هجوم واسع آخر بالمسيرات.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا