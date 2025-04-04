نصائح ذهبية لمواجهة حساسية الربيع.. استعد للتقلبات الجوية

تتصف فترة فصل الربيع بتغيرات عدة، ما بين الأتربة الشديدة والتقلبات الجوية خلال الليل والنهار ورياح الخماسين، وبسبب تقلب الأحوال الجوية، يصاحب بعض الأشخاص مشاكل صحية وتزيد حالة إصابتهم بأي مرض يخص الصدر أو الحساسية، حسب حديث الدكتورة نهلة عبدالوهاب رئيس قسم المناعة والحساسية بجامعة القاهرة لـ«الوطن»، لذا إليك نصائح مهمة لمواجهة حساسية الربيع.

نصائح مهمة لمواجهة حساسية الربيع

1- تجنب التعرض المباشر لحبوب اللقاح وحاول البقاء داخل المنزل خلال أوقات الذروة لحبوب اللقاح، والتي تكون غالبًا في الصباح الباكر كما يجب غلق النوافذ والأبواب، خاصة في الأيام العاصفة أو عندما يكون تركيز حبوب اللقاح مرتفعًا، واستخدم فلاتر الهواء في المنزل ومكيفات الهواء لتقليل انتشار حبوب اللقاح داخليًا.

2- ارتداء الكمامة عند الخروج وعند الاضطرار للخروج، لتساعد في تقليل استنشاق حبوب اللقاح، وارتداء نظارات شمسية يمكن أن يحمي عينيك من التعرض المباشر للمهيجات.

3- بعد العودة إلى المنزل، قم بتغيير ملابسك فورًا لتجنب انتشار حبوب اللقاح في أرجاء المنزل، لذا يجب غسل يديك ووجهك بانتظام، واستحم بعد قضاء وقت طويل في الخارج، حيث يمكن أن تعلق حبوب اللقاح في الشعر والجلد.

4- غسل الأنف بمحلول ملحي يساعد في إزالة حبوب اللقاح العالقة في الممرات الأنفية، مما يقلل من التهيج، ويمكن شراء المحلول الجاهز من الصيدليات أو تحضيره في المنزل بخلط نصف ملعقة صغيرة من الملح مع كوب من الماء الدافئ.

5- تناول الأدوية المضادة للحساسية ويمكن استخدام مضادات الهيستامين لتخفيف الأعراض، وإذا كانت الحساسية شديدة، قد يوصي الطبيب باستخدام بخاخات الأنف، ولا تتناول أي أدوية دون استشارة طبيبك، خاصة إذا كنت تعاني من أمراض مزمنة.

6- اتباع نظام غذائي مضاد للحساسية وغنية بفيتامين C مثل البرتقال والفلفل الأحمر، لأنها تساعد في تقليل التهابات الجهاز التنفسي، والعسل الطبيعي قد يساعد الجسم على التكيف مع حبوب اللقاح المحلية، مما يقلل من أعراض الحساسية بمرور الوقت، وشرب شاي الزنجبيل أو البابونج يساعد في تهدئة التهابات الحلق والأنف.