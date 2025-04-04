حكاية غريبة عن معركة ارتكبتها الكائنات الفضائية..قتلوا جنودا وحولوهم إلى صخور

لا تزال الكائنات الفضائية تشغل بال ملايين الناس حول العالم، تدور حولهم الأساطير والحكايات ويبدو أن الكونجرس الأمريكي يملك مجموعة من الوثائق الغريبة التي لا يصدقها عقل حول هؤلاء الكائنات المزعومة، إذ كشفت وثيقة رفعتها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية عن تفاصيل غريبة لمذبحة مزعومة ارتكبها كائنات فضائية من داخل مركبة تحطمت، إذ حولت وحدة عسكرية كاملة إلى حجر، وفق موقع «ديلي ميل» البريطانية.

حكاية غريبة عن مذبحة ارتكبتها الكائنات الفضائية

وبحسب التقرير، أسقطت القوات السوفيتية طبقًا طائرًا كان يحلق فوق الوحدة العسكرية السوفيتية في سيبيريا منذ حوالي 35 عامًا، وما حدث بعد ذلك كان مرعبًا حقًا، وفي الوثيقة التي تلخص ملفا سريا مكون من 250 صفحة حصل عليه عملاء الاستخبارات الأميركية، قال شهود عيان إن خمسة كائنات فضائية خرجت من مركبتها المحطمة، واندمجت في مخلوق واحد، وانفجرت في دفعة من الطاقة المكثفة، وحولت 23 جنديا إلى صخرة صلبة.

ووصف أحد مسؤولي وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية المعركة المروعة بأنها صورة مروعة للانتقام من جانب الكائنات الفضائية، وهي صورة تجعل الدم يتجمد في عروق الإنسان، وأضافت الوكالة أن «القضية الخطيرة للغاية» أثبتت أن الكائنات الفضائية التي زارت الأرض تمتلك أسلحة وتكنولوجيا تتجاوز بكثير افتراضات الحكومة الأميركية، مما يشير إلى أنهم كانوا على علم بالفعل بوجود الكائنات الفضائية.

تفاصيل سرية في وثيقة الكونجرس

وبحسب الوثيقة لم يفلح أحد في إنقاذ الجنود المتحجرين الثلاثة والعشرين وورد أن رفاتهم وحطام المركبة الفضائية نُقلا إلى قاعدة أبحاث سرية قرب موسكو، وهناك تفاصيل أكثر في ملف وكالة المخابرات المركزية مثل وصف الكائنات الفضائية التي يُقال إنها شاركت في هذه المذبحة، وقد تم ذكرها في تقارير الأجسام الطائرة المجهولة ومشاهداتها لمدة تقرب من 80 عامًا، كما تتضمن الوثيقة أدلة مزعومة على وقوع حادث يتعلق بأجسام طائرة مجهولة الهوية.

وأوضحت وثيقة وكالة المخابرات المركزية أن المركبة الفضائية المزعومة كانت تحلق على ارتفاع منخفض وبهدوء فوق الوحدة السوفيتية بينما كانت منخرطة في مهمة تدريبية، وكتب المسؤولون أنه لأسباب غير معروفة أطلق السوفييت صاروخًا أرض-جو على الجسم الغريب، مما أدى إلى سقوطه على الأرض بالقرب من موقع الوحدة، وأن الجنديين الوحيدين اللذين نجا، فإنه عندما اقترب الجنود من المركبة، حرر الكائنات الفضائية الخمسة أنفسهم من الحطام واقتربوا من بعضهم البعض بالقرب من الحطام.